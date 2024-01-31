Политика Выборы Кандидатам на выборах президента предоставят бесплатное эфирное время 31 января 2024 в 14:15 Размер текста - 17 + С 19 февраля кандидатам в президенты РФ будет предоставляться бесплатное эфирное время, заявили в ЦИК РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Зарегистрированным кандидатам на выборах президента, начиная с 19 февраля, будут предоставлены бесплатные рекламные слоты в эфире средств массовой информации. Об этом рассказали в ЦИК РФ. «С 19 февраля зарегистрированным кандидатам на выборах президента начнут предоставлять бесплатное эфирное время в СМИ для агитации», — передает сообщение ЦИК РИА Новости. Там добавили, что жеребьевка по разделению времени на телевизионных каналах запланирована на 13 февраля, а распределение печатного пространства будет проведено 15 февраля. В 2024 году в России состоятся президентские выборы. Голосование пройдет с 15 по 17 марта. Зарегистрированным кандидатам на выборах президента, начиная с 19 февраля, будут предоставлены бесплатные рекламные слоты в эфире средств массовой информации. Об этом рассказали в ЦИК РФ. «С 19 февраля зарегистрированным кандидатам на выборах президента начнут предоставлять бесплатное эфирное время в СМИ для агитации», — передает сообщение ЦИК РИА Новости. Там добавили, что жеребьевка по разделению времени на телевизионных каналах запланирована на 13 февраля, а распределение печатного пространства будет проведено 15 февраля. В 2024 году в России состоятся президентские выборы. Голосование пройдет с 15 по 17 марта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям