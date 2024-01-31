Кандидатам на выборах президента предоставят бесплатное эфирное время

Зарегистрированным кандидатам на выборах президента, начиная с 19 февраля, будут предоставлены бесплатные рекламные слоты в эфире средств массовой информации. Об этом рассказали в ЦИК РФ.
«С 19 февраля зарегистрированным кандидатам на выборах президента начнут предоставлять бесплатное эфирное время в СМИ для агитации», — передает сообщение ЦИК РИА Новости. Там добавили, что жеребьевка по разделению времени на телевизионных каналах запланирована на 13 февраля, а распределение печатного пространства будет проведено 15 февраля.
В 2024 году в России состоятся президентские выборы. Голосование пройдет с 15 по 17 марта.
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