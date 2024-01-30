30 января 2024

Под Тюменью водитель уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, автомобилист, такси, водитель, руль, автовладелец
В результате ДТП погибла пассажирка одного из автомобилей Фото:

На трассе Курган — Тюмень водитель иномарки уснул за рулем, выехал на встречную и столкнулся с Opel. В результате ДТП погибла пассажирка одного из автомобилей. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Тюменской области.

«На 183-м километре автодороги Курган — Тюмень автомобиль Kia выехал на встречную полосу, предварительно, 35-летний водитель иномарки уснул за рулем. Произошло столкновение с автомобилем Opel. От удара Opel отбросило еще на один Kia», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате аварии погибла пенсионерка из Свердловской области, которая была пассажиром Opel. Водитель и второй пассажир иномарки ранены. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Курган — Тюмень водитель иномарки уснул за рулем, выехал на встречную и столкнулся с Opel. В результате ДТП погибла пассажирка одного из автомобилей. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Тюменской области. «На 183-м километре автодороги Курган — Тюмень автомобиль Kia выехал на встречную полосу, предварительно, 35-летний водитель иномарки уснул за рулем. Произошло столкновение с автомобилем Opel. От удара Opel отбросило еще на один Kia», — рассказали в пресс-службе ведомства. В результате аварии погибла пенсионерка из Свердловской области, которая была пассажиром Opel. Водитель и второй пассажир иномарки ранены. Обстоятельства аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...