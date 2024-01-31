Происшествия Стало известно, кто сбил Ил-76 Экспертиза показала, что Ил-76 был сбит ракетой западного ЗРК 31 января 2024 в 14:50 Размер текста - 17 + Дополнительные детали крушения Ил-76 пока неизвестны Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Предварительная экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 подтверждает, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом западного производства. Об этом рассказал представитель экстренных служб. «Экспертиза показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства», — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. Однако дополнительные детали пока не были предоставлены. Военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил на место обмена 65 украинских военнопленных, был сбит воздушной защитой ВСУ над Белгородской областью 24 января. В результате происшествия погибли все пассажиры, включая трех офицеров ВС РФ и шестерых членов экипажа. Президент России Владимир Путин назвал это деяние Киева преступлением против собственных граждан. Предварительная экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 подтверждает, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом западного производства. Об этом рассказал представитель экстренных служб. «Экспертиза показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства», — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. Однако дополнительные детали пока не были предоставлены. Военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил на место обмена 65 украинских военнопленных, был сбит воздушной защитой ВСУ над Белгородской областью 24 января. В результате происшествия погибли все пассажиры, включая трех офицеров ВС РФ и шестерых членов экипажа. Президент России Владимир Путин назвал это деяние Киева преступлением против собственных граждан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям