Стало известно, кто сбил Ил-76

Экспертиза показала, что Ил-76 был сбит ракетой западного ЗРК
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Дополнительные детали крушения Ил-76 пока неизвестны Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Предварительная экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 подтверждает, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом западного производства. Об этом рассказал представитель экстренных служб.

«Экспертиза показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства», — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. Однако дополнительные детали пока не были предоставлены.

Военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил на место обмена 65 украинских военнопленных, был сбит воздушной защитой ВСУ над Белгородской областью 24 января. В результате происшествия погибли все пассажиры, включая трех офицеров ВС РФ и шестерых членов экипажа. Президент России Владимир Путин назвал это деяние Киева преступлением против собственных граждан.

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Предварительная экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 подтверждает, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом западного производства. Об этом рассказал представитель экстренных служб. «Экспертиза показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства», — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. Однако дополнительные детали пока не были предоставлены. Военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил на место обмена 65 украинских военнопленных, был сбит воздушной защитой ВСУ над Белгородской областью 24 января. В результате происшествия погибли все пассажиры, включая трех офицеров ВС РФ и шестерых членов экипажа. Президент России Владимир Путин назвал это деяние Киева преступлением против собственных граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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