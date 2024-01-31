Стало известно, кто сбил Ил-76

Предварительная экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 подтверждает, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом западного производства. Об этом рассказал представитель экстренных служб.
«Экспертиза показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства», — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. Однако дополнительные детали пока не были предоставлены.
Военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил на место обмена 65 украинских военнопленных, был сбит воздушной защитой ВСУ над Белгородской областью 24 января. В результате происшествия погибли все пассажиры, включая трех офицеров ВС РФ и шестерых членов экипажа. Президент России Владимир Путин назвал это деяние Киева преступлением против собственных граждан.
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