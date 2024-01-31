Свердловчанку, чья дочь скончалась под вещами, спасут от мужа-тирана в центре

Свердловчанку, чья дочь задохнулась в кроватке, отправят в кризисный центр

31 января 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Сейчас женщина находится у мамы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец Жительницу Первоуральска (Свердловская область) Юлию (имя изменено), чья пятимесячная дочка задохнулась в кроватке, отправят в кризисный центр помощи женщинам. По словам ее мамы, таким образом она хочет спасти дочь от сожителя-тирана. «Юлю хотят положить в кризисный центр, я не против этого. Там она будет в безопасности, ведь иначе ее сожитель не даст ей покоя. Юле очень плохо», — сказала родственница. Пятимесячная девочка погибла 21 января в квартире на Карбышева, 2 в Первоуральске. По словам соседей, отец накрыл девочку вещами, чтобы та успокоилась, а сожительнице запретил заходить в комнату. Спустя время мать обнаружила ребенка мертвым. Силовики задержали мужчину, но на следующий день отпустили. Следователи заявили, что смерть малышки не носит криминальный характер. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

Жительницу Первоуральска (Свердловская область) Юлию (имя изменено), чья пятимесячная дочка задохнулась в кроватке, отправят в кризисный центр помощи женщинам. По словам ее мамы, таким образом она хочет спасти дочь от сожителя-тирана. «Юлю хотят положить в кризисный центр, я не против этого. Там она будет в безопасности, ведь иначе ее сожитель не даст ей покоя. Юле очень плохо», — сказала родственница. Пятимесячная девочка погибла 21 января в квартире на Карбышева, 2 в Первоуральске. По словам соседей, отец накрыл девочку вещами, чтобы та успокоилась, а сожительнице запретил заходить в комнату. Спустя время мать обнаружила ребенка мертвым. Силовики задержали мужчину, но на следующий день отпустили. Следователи заявили, что смерть малышки не носит криминальный характер. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.