Свердловчанку, чья дочь скончалась под вещами, спасут от мужа-тирана в центре

Свердловчанку, чья дочь задохнулась в кроватке, отправят в кризисный центр
© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, девушка, подросток, телефонный звонок
Сейчас женщина находится у мамы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

Жительницу Первоуральска (Свердловская область) Юлию (имя изменено), чья пятимесячная дочка задохнулась в кроватке, отправят в кризисный центр помощи женщинам. По словам ее мамы, таким образом она хочет спасти дочь от сожителя-тирана.

«Юлю хотят положить в кризисный центр, я не против этого. Там она будет в безопасности, ведь иначе ее сожитель не даст ей покоя. Юле очень плохо», — сказала родственница.

Пятимесячная девочка погибла 21 января в квартире на Карбышева, 2 в Первоуральске. По словам соседей, отец накрыл девочку вещами, чтобы та успокоилась, а сожительнице запретил заходить в комнату. Спустя время мать обнаружила ребенка мертвым. Силовики задержали мужчину, но на следующий день отпустили. Следователи заявили, что смерть малышки не носит криминальный характер. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Жительницу Первоуральска (Свердловская область) Юлию (имя изменено), чья пятимесячная дочка задохнулась в кроватке, отправят в кризисный центр помощи женщинам. По словам ее мамы, таким образом она хочет спасти дочь от сожителя-тирана. «Юлю хотят положить в кризисный центр, я не против этого. Там она будет в безопасности, ведь иначе ее сожитель не даст ей покоя. Юле очень плохо», — сказала родственница. Пятимесячная девочка погибла 21 января в квартире на Карбышева, 2 в Первоуральске. По словам соседей, отец накрыл девочку вещами, чтобы та успокоилась, а сожительнице запретил заходить в комнату. Спустя время мать обнаружила ребенка мертвым. Силовики задержали мужчину, но на следующий день отпустили. Следователи заявили, что смерть малышки не носит криминальный характер. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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