Турецкая компания реконструирует тюменский аэропорт за 14 млрд рублей. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие аэропорта "Рощино" с участием министра транспорта РФ Максима Соколова. Тюмень, аэропорт рощино
В рамка реконструкции построят новое здание, в котором расположатся бизнес-зал и зал повышенного комфорта Фото:

На реконструкцию тюменского аэропорта Рощино потратят около 14 миллиардов рублей, ее планируют завершить в январе 2027 года. Подрядчиком выступает турецкая компания ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ». Как проходит реконструкция аэрогавани — в фоторепортаже URA.RU.

Реконструкция аэропорта Рощино. Тюмень
К реконструкции аэропорта приступили в феврале 2023 года: тогда было подписано соглашение с подрядчиком. Летом того же года старт работам дал губернатор региона Александр Моор, заложив «капсулу времени» в основание нового терминала
Фото:
Реконструкция аэропорта Рощино. Тюмень
В рамках реконструкции построят новое трехэтажное здание, в котором расположатся бизнес-зал и зал повышенного комфорта. Новое строение позволит увеличить пропускную способность аэропорта в два раза
Фото:
Реконструкция аэропорта Рощино. Тюмень
Работы на объекте проводятся без выходных. Ежедневно на месте трудятся около 270 человек. Примерно 300 специалистов проживают в рабочем городке недалеко от аэропорта
Фото:
Реконструкция аэропорта Рощино. Тюмень
Подрядчиком выступает турецкая компания ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ». В 30-градусные морозы работы на объекте не прекращались. Сами сотрудники шутят, что уже привыкли к тюменской зиме
Фото:
Реконструкция аэропорта Рощино. Тюмень
Помимо нового здания с бизнес-залом, изменят и фасад аэропорта. Как отметили в Рощино, реконструкция не помешает работе аэрогавани
Фото:
Реконструкция аэропорта Рощино. Тюмень
В новом здании оборудуют 39 стоек регистрации, из них 11 на международных направлениях. Внутренняя отделка уже началась в подвале и на первом этаже строения
Фото:
Реконструкция аэропорта Рощино. Тюмень
Изюминкой проекта станет украшение фасада здания: он будет выполнен с отсылкой на российского ученого из Тобольска Дмитрия Менделеева, имя которого присвоено аэропорту Рощино в 2018 году
Фото:
Реконструкция аэропорта Рощино. Тюмень
Закончить работы планируют в январе 2027 года. Однако специалисты думают, что объект будет готов раньше предполагаемого срока
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На реконструкцию тюменского аэропорта Рощино потратят около 14 миллиардов рублей, ее планируют завершить в январе 2027 года. Подрядчиком выступает турецкая компания ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ». Как проходит реконструкция аэрогавани — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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