В рамка реконструкции построят новое здание, в котором расположатся бизнес-зал и зал повышенного комфорта Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На реконструкцию тюменского аэропорта Рощино потратят около 14 миллиардов рублей, ее планируют завершить в январе 2027 года. Подрядчиком выступает турецкая компания ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ». Как проходит реконструкция аэрогавани — в фоторепортаже URA.RU.

К реконструкции аэропорта приступили в феврале 2023 года: тогда было подписано соглашение с подрядчиком. Летом того же года старт работам дал губернатор региона Александр Моор, заложив «капсулу времени» в основание нового терминала Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В рамках реконструкции построят новое трехэтажное здание, в котором расположатся бизнес-зал и зал повышенного комфорта. Новое строение позволит увеличить пропускную способность аэропорта в два раза Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Работы на объекте проводятся без выходных. Ежедневно на месте трудятся около 270 человек. Примерно 300 специалистов проживают в рабочем городке недалеко от аэропорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Подрядчиком выступает турецкая компания ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ». В 30-градусные морозы работы на объекте не прекращались. Сами сотрудники шутят, что уже привыкли к тюменской зиме Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Помимо нового здания с бизнес-залом, изменят и фасад аэропорта. Как отметили в Рощино, реконструкция не помешает работе аэрогавани Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В новом здании оборудуют 39 стоек регистрации, из них 11 на международных направлениях. Внутренняя отделка уже началась в подвале и на первом этаже строения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Изюминкой проекта станет украшение фасада здания: он будет выполнен с отсылкой на российского ученого из Тобольска Дмитрия Менделеева, имя которого присвоено аэропорту Рощино в 2018 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU