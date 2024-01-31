В рамка реконструкции построят новое здание, в котором расположатся бизнес-зал и зал повышенного комфорта
На реконструкцию тюменского аэропорта Рощино потратят около 14 миллиардов рублей, ее планируют завершить в январе 2027 года. Подрядчиком выступает турецкая компания ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ». Как проходит реконструкция аэрогавани — в фоторепортаже URA.RU.
К реконструкции аэропорта приступили в феврале 2023 года: тогда было подписано соглашение с подрядчиком. Летом того же года старт работам дал губернатор региона Александр Моор, заложив «капсулу времени» в основание нового терминала
В рамках реконструкции построят новое трехэтажное здание, в котором расположатся бизнес-зал и зал повышенного комфорта. Новое строение позволит увеличить пропускную способность аэропорта в два раза
Работы на объекте проводятся без выходных. Ежедневно на месте трудятся около 270 человек. Примерно 300 специалистов проживают в рабочем городке недалеко от аэропорта
Подрядчиком выступает турецкая компания ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ». В 30-градусные морозы работы на объекте не прекращались. Сами сотрудники шутят, что уже привыкли к тюменской зиме
Помимо нового здания с бизнес-залом, изменят и фасад аэропорта. Как отметили в Рощино, реконструкция не помешает работе аэрогавани
В новом здании оборудуют 39 стоек регистрации, из них 11 на международных направлениях. Внутренняя отделка уже началась в подвале и на первом этаже строения
Изюминкой проекта станет украшение фасада здания: он будет выполнен с отсылкой на российского ученого из Тобольска Дмитрия Менделеева, имя которого присвоено аэропорту Рощино в 2018 году
Закончить работы планируют в январе 2027 года. Однако специалисты думают, что объект будет готов раньше предполагаемого срока
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