В Перми «Ростелеком» за 27 млн рублей продает АТС

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Ростелеком установил видеокамеры в Гимназии №80, где учится Миша Текслер. Челябинск, видеокамера, ростелеком, видеонаблюдение
Помещения АТС можно приспособить под магазины и офисы Фото:

В Перми ПАО «Ростелеком» выставило на продажу помещения автоматизированной телефонной станции (АТС). Стоимость объекта недвижимости, расположенного в микрорайоне Вышка-2, составляет 27 млн рублей.

«Продается нежилое здание общей площадью в 996 квадратных метров с тремя входами. Адрес — город Пермь, улица Гашкова, 45. Разрешенное использование — под АТС. Цена с учетом НДС составляет 27 млн рублей», — сообщается на сайте ПАО «Ростелеком».

В объявлении также указано, что вблизи АТС расположены жилые дома, общественно-деловые здания и объекты социальной инфраструктуры. Продавец уточняет, что помещения АТС можно приспособить под офисы и торговые площади.

Ранее URA.RU рассказывало, что банк «Урал ФД» продает за 400 млн рублей свои помещения в центре Перми. Речь о трехэтажном пристрое к известному в городе зданию с антенной советской мобильной радиотелефонной связи «Алтай».

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В Перми ПАО «Ростелеком» выставило на продажу помещения автоматизированной телефонной станции (АТС). Стоимость объекта недвижимости, расположенного в микрорайоне Вышка-2, составляет 27 млн рублей. «Продается нежилое здание общей площадью в 996 квадратных метров с тремя входами. Адрес — город Пермь, улица Гашкова, 45. Разрешенное использование — под АТС. Цена с учетом НДС составляет 27 млн рублей», — сообщается на сайте ПАО «Ростелеком». В объявлении также указано, что вблизи АТС расположены жилые дома, общественно-деловые здания и объекты социальной инфраструктуры. Продавец уточняет, что помещения АТС можно приспособить под офисы и торговые площади. Ранее URA.RU рассказывало, что банк «Урал ФД» продает за 400 млн рублей свои помещения в центре Перми. Речь о трехэтажном пристрое к известному в городе зданию с антенной советской мобильной радиотелефонной связи «Алтай».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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