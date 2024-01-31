В Перми «Ростелеком» за 27 млн рублей продает АТС

Помещения АТС можно приспособить под магазины и офисы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми ПАО «Ростелеком» выставило на продажу помещения автоматизированной телефонной станции (АТС). Стоимость объекта недвижимости, расположенного в микрорайоне Вышка-2, составляет 27 млн рублей.

«Продается нежилое здание общей площадью в 996 квадратных метров с тремя входами. Адрес — город Пермь, улица Гашкова, 45. Разрешенное использование — под АТС. Цена с учетом НДС составляет 27 млн рублей», — сообщается на сайте ПАО «Ростелеком».

В объявлении также указано, что вблизи АТС расположены жилые дома, общественно-деловые здания и объекты социальной инфраструктуры. Продавец уточняет, что помещения АТС можно приспособить под офисы и торговые площади.

Ранее URA.RU рассказывало, что банк «Урал ФД» продает за 400 млн рублей свои помещения в центре Перми. Речь о трехэтажном пристрое к известному в городе зданию с антенной советской мобильной радиотелефонной связи «Алтай».