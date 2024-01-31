В Миассе три олимпийских чемпиона сыграют в хоккей с Игорем Бутманом

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Товарищеский матч по хоккею с участием Дмитрия Махонина. Москва, бутман игорь
Игорь Бутман известен не только как саксофонист, но и как страстный любитель хоккея Фото:

В Миассе (Челябинская область) состоится матч легенд хоккея с участием народного артиста Игоря Бутмана. Об этом 31 января URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Впервые в Миассе — матч легенд хоккея. На лед выйдут олимпийские чемпионы Сергей Бабинов, Сергей Шепелев и Евгений Давыдов. В матче легенд хоккея примет участие народный артист РФ музыкант Игорь Бутман», — уточнили в пресс-службе.

Также в матче примут участие многократные чемпионы мира Ирек Гимаев и Николай Макаров. Игра состоится 9 февраля, вход свободный.

Сергей Бабинов стал олимпийским в составе сборной СССР в 1976 году в Инсбруке, Евгений Давыдов — в 1992 году в составе объединенной команды СНГ. Сергей Шепелев — олимпийский чемпион 1984 года. Ирек Гимаев — чемпион мира 1979, 1982 и 1983 годов. Николай Макаров — чемпион мира 1981 года.

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В Миассе (Челябинская область) состоится матч легенд хоккея с участием народного артиста Игоря Бутмана. Об этом 31 января URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Впервые в Миассе — матч легенд хоккея. На лед выйдут олимпийские чемпионы Сергей Бабинов, Сергей Шепелев и Евгений Давыдов. В матче легенд хоккея примет участие народный артист РФ музыкант Игорь Бутман», — уточнили в пресс-службе. Также в матче примут участие многократные чемпионы мира Ирек Гимаев и Николай Макаров. Игра состоится 9 февраля, вход свободный. Сергей Бабинов стал олимпийским в составе сборной СССР в 1976 году в Инсбруке, Евгений Давыдов — в 1992 году в составе объединенной команды СНГ. Сергей Шепелев — олимпийский чемпион 1984 года. Ирек Гимаев — чемпион мира 1979, 1982 и 1983 годов. Николай Макаров — чемпион мира 1981 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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