В Миассе три олимпийских чемпиона сыграют в хоккей с Игорем Бутманом

31 января 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Игорь Бутман известен не только как саксофонист, но и как страстный любитель хоккея Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Миассе (Челябинская область) состоится матч легенд хоккея с участием народного артиста Игоря Бутмана. Об этом 31 января URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Впервые в Миассе — матч легенд хоккея. На лед выйдут олимпийские чемпионы Сергей Бабинов, Сергей Шепелев и Евгений Давыдов. В матче легенд хоккея примет участие народный артист РФ музыкант Игорь Бутман», — уточнили в пресс-службе. Также в матче примут участие многократные чемпионы мира Ирек Гимаев и Николай Макаров. Игра состоится 9 февраля, вход свободный. Сергей Бабинов стал олимпийским в составе сборной СССР в 1976 году в Инсбруке, Евгений Давыдов — в 1992 году в составе объединенной команды СНГ. Сергей Шепелев — олимпийский чемпион 1984 года. Ирек Гимаев — чемпион мира 1979, 1982 и 1983 годов. Николай Макаров — чемпион мира 1981 года.

В Миассе (Челябинская область) состоится матч легенд хоккея с участием народного артиста Игоря Бутмана. Об этом 31 января URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Впервые в Миассе — матч легенд хоккея. На лед выйдут олимпийские чемпионы Сергей Бабинов, Сергей Шепелев и Евгений Давыдов. В матче легенд хоккея примет участие народный артист РФ музыкант Игорь Бутман», — уточнили в пресс-службе. Также в матче примут участие многократные чемпионы мира Ирек Гимаев и Николай Макаров. Игра состоится 9 февраля, вход свободный. Сергей Бабинов стал олимпийским в составе сборной СССР в 1976 году в Инсбруке, Евгений Давыдов — в 1992 году в составе объединенной команды СНГ. Сергей Шепелев — олимпийский чемпион 1984 года. Ирек Гимаев — чемпион мира 1979, 1982 и 1983 годов. Николай Макаров — чемпион мира 1981 года.