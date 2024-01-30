Новый куратор транспортной реформы в Сургуте сделал первые заявления

Новый директор СПОПАТ в Сургуте скорректирует расписание движения автобусов

31 января 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

В СПОПАТ планируют увеличить частоту движения автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый директор СПОПАТ Сургута (ХМАО) и куратор транспортной реформы Александр Попов поставил перед собой первые оперативные задачи, которые заключаются в нормализации движения пассажирского автотранспорта. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации и предоставили комментарий Попова. «В первую очередь, сосредоточен на работе продолжения транспортной реформы в Сургуте. В свою очередь, оперативные перед собой ставлю цели — это нормализовать выпуск транспортных средств на линию и сделать корректировку расписаний для обеспечения ритмичной работы общественного транспорта в интересах жителей Сургута», — сообщил Попов. Бывший куратор транспортной реформы и руководитель СПОПАТ Кирилл Киселев в роли советника главы станет координатором между транспортным предприятием и властью. «Безусловно, я продолжу курировать транспортную реформу. Основная задача стоит в повышении качества оказания пассажирских перевозок населению. Для себя ставлю задачу — это координация между СПОПАТ и органами власти», — сообщил Киселев. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов назначил нового ответственного за скандальную транспортную реформу. Курировать пассажирские перевозки в Сургуте назначен чиновник из Сахалина Александр Попов. Автор транспортной реформы Кирилл Киселев покинул кресло руководителя главного автотранспортного предприятия мэрии и назначен советником главы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый директор СПОПАТ Сургута (ХМАО) и куратор транспортной реформы Александр Попов поставил перед собой первые оперативные задачи, которые заключаются в нормализации движения пассажирского автотранспорта. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации и предоставили комментарий Попова. «В первую очередь, сосредоточен на работе продолжения транспортной реформы в Сургуте. В свою очередь, оперативные перед собой ставлю цели — это нормализовать выпуск транспортных средств на линию и сделать корректировку расписаний для обеспечения ритмичной работы общественного транспорта в интересах жителей Сургута», — сообщил Попов. Бывший куратор транспортной реформы и руководитель СПОПАТ Кирилл Киселев в роли советника главы станет координатором между транспортным предприятием и властью. «Безусловно, я продолжу курировать транспортную реформу. Основная задача стоит в повышении качества оказания пассажирских перевозок населению. Для себя ставлю задачу — это координация между СПОПАТ и органами власти», — сообщил Киселев. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов назначил нового ответственного за скандальную транспортную реформу. Курировать пассажирские перевозки в Сургуте назначен чиновник из Сахалина Александр Попов. Автор транспортной реформы Кирилл Киселев покинул кресло руководителя главного автотранспортного предприятия мэрии и назначен советником главы.