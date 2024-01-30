Новый куратор транспортной реформы в Сургуте сделал первые заявления

Новый директор СПОПАТ Сургута (ХМАО) и куратор транспортной реформы Александр Попов поставил перед собой первые оперативные задачи, которые заключаются в нормализации движения пассажирского автотранспорта. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации и предоставили комментарий Попова.
«В первую очередь, сосредоточен на работе продолжения транспортной реформы в Сургуте. В свою очередь, оперативные перед собой ставлю цели — это нормализовать выпуск транспортных средств на линию и сделать корректировку расписаний для обеспечения ритмичной работы общественного транспорта в интересах жителей Сургута», — сообщил Попов.
Бывший куратор транспортной реформы и руководитель СПОПАТ Кирилл Киселев в роли советника главы станет координатором между транспортным предприятием и властью. «Безусловно, я продолжу курировать транспортную реформу. Основная задача стоит в повышении качества оказания пассажирских перевозок населению. Для себя ставлю задачу — это координация между СПОПАТ и органами власти», — сообщил Киселев.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов назначил нового ответственного за скандальную транспортную реформу. Курировать пассажирские перевозки в Сургуте назначен чиновник из Сахалина Александр Попов. Автор транспортной реформы Кирилл Киселев покинул кресло руководителя главного автотранспортного предприятия мэрии и назначен советником главы.
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