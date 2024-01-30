30 января 2024

Новый куратор транспортной реформы в Сургуте сделал первые заявления

Новый директор СПОПАТ в Сургуте скорректирует расписание движения автобусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, руки
В СПОПАТ планируют увеличить частоту движения автобусов Фото:

Новый директор СПОПАТ Сургута (ХМАО) и куратор транспортной реформы Александр Попов поставил перед собой первые оперативные задачи, которые заключаются в нормализации движения пассажирского автотранспорта. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации и предоставили комментарий Попова.

«В первую очередь, сосредоточен на работе продолжения транспортной реформы в Сургуте. В свою очередь, оперативные перед собой ставлю цели — это нормализовать выпуск транспортных средств на линию и сделать корректировку расписаний для обеспечения ритмичной работы общественного транспорта в интересах жителей Сургута», — сообщил Попов.

Бывший куратор транспортной реформы и руководитель СПОПАТ Кирилл Киселев в роли советника главы станет координатором между транспортным предприятием и властью. «Безусловно, я продолжу курировать транспортную реформу. Основная задача стоит в повышении качества оказания пассажирских перевозок населению. Для себя ставлю задачу — это координация между СПОПАТ и органами власти», — сообщил Киселев.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов назначил нового ответственного за скандальную транспортную реформу. Курировать пассажирские перевозки в Сургуте назначен чиновник из Сахалина Александр Попов. Автор транспортной реформы Кирилл Киселев покинул кресло руководителя главного автотранспортного предприятия мэрии и назначен советником главы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый директор СПОПАТ Сургута (ХМАО) и куратор транспортной реформы Александр Попов поставил перед собой первые оперативные задачи, которые заключаются в нормализации движения пассажирского автотранспорта. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации и предоставили комментарий Попова. «В первую очередь, сосредоточен на работе продолжения транспортной реформы в Сургуте. В свою очередь, оперативные перед собой ставлю цели — это нормализовать выпуск транспортных средств на линию и сделать корректировку расписаний для обеспечения ритмичной работы общественного транспорта в интересах жителей Сургута», — сообщил Попов. Бывший куратор транспортной реформы и руководитель СПОПАТ Кирилл Киселев в роли советника главы станет координатором между транспортным предприятием и властью. «Безусловно, я продолжу курировать транспортную реформу. Основная задача стоит в повышении качества оказания пассажирских перевозок населению. Для себя ставлю задачу — это координация между СПОПАТ и органами власти», — сообщил Киселев. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов назначил нового ответственного за скандальную транспортную реформу. Курировать пассажирские перевозки в Сургуте назначен чиновник из Сахалина Александр Попов. Автор транспортной реформы Кирилл Киселев покинул кресло руководителя главного автотранспортного предприятия мэрии и назначен советником главы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...