Mash: налоговая подала в суд на певца Сергея Лазарева

Налоговая служба подала в суд на компанию ООО «Пудель-штрудель», учредителем которой является певец Сергей Лазарев. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Налоговая подала в суд на Лазарева из-за долгов. По этой причине ООО „Пудель-штрудель“ уже в процессе ликвидации. Счета арестованы», — говорится в канале.
«Пудель-штрудель» занимался продажей десертов для домашних животных. Mash пишет, что отзывы на ее работу были плохие. Компания задолжала государству 46 200 рублей.
Также до 2019 года у Лазарева была доля в ООО «Рижский кофе». Хоть Лазарев и вышел из организации, у него осталась задолженность — 90 500 рублей. В итоге певец должен заплатить 137 тысяч. Если деньги не будут заплачены, то налоговая имеет право арестовать имущество.
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