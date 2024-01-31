Mash: налоговая подала в суд на певца Сергея Лазарева

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Сергей Лазарев на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, лазарев сергей
Сергей Лазарев должен государству 137 тысяч рублей, сообщают СМИ Фото:

Налоговая служба подала в суд на компанию ООО «Пудель-штрудель», учредителем которой является певец Сергей Лазарев. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Налоговая подала в суд на Лазарева из-за долгов. По этой причине ООО „Пудель-штрудель“ уже в процессе ликвидации. Счета арестованы», — говорится в канале.

«Пудель-штрудель» занимался продажей десертов для домашних животных. Mash пишет, что отзывы на ее работу были плохие. Компания задолжала государству 46 200 рублей.

Также до 2019 года у Лазарева была доля в ООО «Рижский кофе». Хоть Лазарев и вышел из организации, у него осталась задолженность — 90 500 рублей. В итоге певец должен заплатить 137 тысяч. Если деньги не будут заплачены, то налоговая имеет право арестовать имущество.

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Налоговая служба подала в суд на компанию ООО «Пудель-штрудель», учредителем которой является певец Сергей Лазарев. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Налоговая подала в суд на Лазарева из-за долгов. По этой причине ООО „Пудель-штрудель“ уже в процессе ликвидации. Счета арестованы», — говорится в канале. «Пудель-штрудель» занимался продажей десертов для домашних животных. Mash пишет, что отзывы на ее работу были плохие. Компания задолжала государству 46 200 рублей. Также до 2019 года у Лазарева была доля в ООО «Рижский кофе». Хоть Лазарев и вышел из организации, у него осталась задолженность — 90 500 рублей. В итоге певец должен заплатить 137 тысяч. Если деньги не будут заплачены, то налоговая имеет право арестовать имущество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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