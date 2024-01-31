В Перми десятилетнего школьника высадили из автобуса

У пермского школьника не сработала транспортная карта и его высадили из автобуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, Пермь, автобус 19
В Перми мальчика высадили из автобуса (архивное фото) Фото:

В Перми 10-летнего школьника высадили из автобуса, потому что у него не сработала транспортная карта. Об этом сообщила мать ребенка в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Мой десятилетний сын ехал на автобусе №18 с остановки „Камкабель“ в направлении города. У него не сработала транспортная карта, и кондуктор его высадил из автобуса», — рассказала мама школьника.

Женщина отметила, что ее сын побоялся заходить в другой автобус. Мальчик спросил дорогу у прохожих и пешком дошел до дома. Мать школьника отметила, что еще повезло, что на улице было всего около 5 градусов ниже нуля. URA.RU писало, что еще в 2021 году в РФ вступил в силу запрет на высадку детей из транспорта.

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В Перми 10-летнего школьника высадили из автобуса, потому что у него не сработала транспортная карта. Об этом сообщила мать ребенка в telegram-канале «ЧП Пермь». «Мой десятилетний сын ехал на автобусе №18 с остановки „Камкабель“ в направлении города. У него не сработала транспортная карта, и кондуктор его высадил из автобуса», — рассказала мама школьника. Женщина отметила, что ее сын побоялся заходить в другой автобус. Мальчик спросил дорогу у прохожих и пешком дошел до дома. Мать школьника отметила, что еще повезло, что на улице было всего около 5 градусов ниже нуля. URA.RU писало, что еще в 2021 году в РФ вступил в силу запрет на высадку детей из транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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