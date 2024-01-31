В Перми десятилетнего школьника высадили из автобуса

У пермского школьника не сработала транспортная карта и его высадили из автобуса

В Перми мальчика высадили из автобуса (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми 10-летнего школьника высадили из автобуса, потому что у него не сработала транспортная карта. Об этом сообщила мать ребенка в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Мой десятилетний сын ехал на автобусе №18 с остановки „Камкабель“ в направлении города. У него не сработала транспортная карта, и кондуктор его высадил из автобуса», — рассказала мама школьника.

Женщина отметила, что ее сын побоялся заходить в другой автобус. Мальчик спросил дорогу у прохожих и пешком дошел до дома. Мать школьника отметила, что еще повезло, что на улице было всего около 5 градусов ниже нуля. URA.RU писало, что еще в 2021 году в РФ вступил в силу запрет на высадку детей из транспорта.