Привилегированные акции челябинского «Мечела» поднялись до уровня 2011 года

Акции «Мечела» существенно выросли в последний день января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Котировки привилегированных акций холдинга «Мечел» из Челябинска поднялись 31 января до максимального уровня, который в последний раз был в 2011 году. Об этом рассказали экономисты брокера «Финам».

«„Префы“ „Мечела“ выросли до 400 рублей. Это максимум сентября 2011 года», — подчеркнули в «Финаме».

Представители брокера сослались при этом на данные торговой сессии 31 января. В моменте котировки прибавили 2,08%. Чуть раньше днем был замечен подъем почти на 4%. В момент публикации материала цена акций составила 396,65 рубля.

В то же время с момента размещения на бирже привилегированные акции показывали и лучшие результаты. В день начала торгов 1 апреля бумаги стоили 562,74 рубля. Это было наивысшей ценой за всю историю, свидетельствуют исторические данные портала Investing. С сентября 2011 года бумаги не поднимались выше 400 рублей.

В декабре аналитики брокера «БКС» спрогнозировали удвоение цены обыкновенных акций в течение года. Осенью, обратили внимание экономисты, бумаги также достигли максимума с 2011 года.

Специалисты компании отметили, что котировки привилегированных акций растут с 30 января. Тренд продемонстрировал признаки восстановления после двухнедельной коррекции. Снижение было связано с рисками увеличения налоговой нагрузки для угольной отрасли. При этом «Мечел» активно наращивает экспорт топлива в Китай, что также играет в сторону роста котировок.