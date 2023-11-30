Акциям холдинга челябинского олигарха спрогнозировали удвоение цены

«БКС»: акции «Мечела» имеют потенциал удвоения цены на бирже

01 декабря 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Для акций «Мечела» спрогнозировали рост Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Аналитики российского брокера «БКС» увидели потенциал для удвоения цены акций холдинга «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска. В компании отметили, что ценные бумаги торгуются со значительным дисконтом к конкурентам. «Компания „Мечел“ стала одним из пяти эмитентов, которые, по оценке экспертов „БКС“ имеют наибольший потенциал для роста. Котировка акции может вырасти на 106,8%», — отметили в офисе брокера. Для бумаги определили, что она торгуется ниже справедливой цены, за счет чего имеет потенциал для роста. Положительной стороной компании посчитали устойчивое снижение долга благодаря восстановлению добычи угля и цен на него. С точки зрения дивидендов, отметили экономисты, это позитивный фактор. Холдингу удалось осенью договориться с Газпромбанком, требовавшим уплаты долга в 11,9 млрд рублей. В результате, как заявляли брокеры в октябре, держатели бумаги смогли заработать на ней начала года больше 100% дохода. Осенью акции «Мечела» обновили исторический максимум 2011 года. Компания имеет три основных направления развития. Кроме производства стали, это горная добыча, включающая, среди прочего, добычу угля, и энергетика.

Аналитики российского брокера «БКС» увидели потенциал для удвоения цены акций холдинга «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска. В компании отметили, что ценные бумаги торгуются со значительным дисконтом к конкурентам. «Компания „Мечел“ стала одним из пяти эмитентов, которые, по оценке экспертов „БКС“ имеют наибольший потенциал для роста. Котировка акции может вырасти на 106,8%», — отметили в офисе брокера. Для бумаги определили, что она торгуется ниже справедливой цены, за счет чего имеет потенциал для роста. Положительной стороной компании посчитали устойчивое снижение долга благодаря восстановлению добычи угля и цен на него. С точки зрения дивидендов, отметили экономисты, это позитивный фактор. Холдингу удалось осенью договориться с Газпромбанком, требовавшим уплаты долга в 11,9 млрд рублей. В результате, как заявляли брокеры в октябре, держатели бумаги смогли заработать на ней начала года больше 100% дохода. Осенью акции «Мечела» обновили исторический максимум 2011 года. Компания имеет три основных направления развития. Кроме производства стали, это горная добыча, включающая, среди прочего, добычу угля, и энергетика.