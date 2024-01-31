В МИД сделали Западу жесткое предупреждение из-за конфискации активов

Захарова: РФ будет рассматривать конфискацию активов как «акт торговой войны»
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
В МИД РФ отметили, что в ЕС понимают всю жесткость ответа со стороны России на действия с активами Фото:
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страна будет рассматривать конфискацию своих замороженных активов как «акт торговой войны». Кроме того, она добавила, что в Евросоюзе понимают ответ страны на конфискацию.

«РФ рассмотрит конфискацию ее активов со стороны ЕС как акт торговой войны», — заявила Захарова на брифинге. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Она также отметил, что ЕС понимает всю жесткость ответа России на подобного рода действия.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что в случае конфискации российских активов Москва будет предпринимать меры. Также он не исключил возможность принятия зеркальных мер. В свою очередь, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов подтвердил, что Россия будет судиться с западными странами из-за активов.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страна будет рассматривать конфискацию своих замороженных активов как «акт торговой войны». Кроме того, она добавила, что в Евросоюзе понимают ответ страны на конфискацию. «РФ рассмотрит конфискацию ее активов со стороны ЕС как акт торговой войны», — заявила Захарова на брифинге. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Она также отметил, что ЕС понимает всю жесткость ответа России на подобного рода действия. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что в случае конфискации российских активов Москва будет предпринимать меры. Также он не исключил возможность принятия зеркальных мер. В свою очередь, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов подтвердил, что Россия будет судиться с западными странами из-за активов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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