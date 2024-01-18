В МИД пригрозили Западу из-за конфискации российских активов

18 января 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Сергей Рябков сообщил, что РФ может принять зеркальные меры по конфискации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Москва будет принимать меры в случае, если российские активы будут конфискованы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он не исключил возможность принятия зеркальных мер. «РФ примет меры, если российские активы будут конфискованы», — заявил Рябков. Его слова передает РИА Новости. По его словам, могут быть приняты зеркальные меры. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что РФ даст симметричный ответ, если западные страны решатся на изъятие активов, передает деловое издания «Взгляд». Зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов подтвердил готовность РФ судиться с Западом из-за активов.

Москва будет принимать меры в случае, если российские активы будут конфискованы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он не исключил возможность принятия зеркальных мер. «РФ примет меры, если российские активы будут конфискованы», — заявил Рябков. Его слова передает РИА Новости. По его словам, могут быть приняты зеркальные меры. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что РФ даст симметричный ответ, если западные страны решатся на изъятие активов, передает деловое издания «Взгляд». Зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов подтвердил готовность РФ судиться с Западом из-за активов.