В МИД пригрозили Западу из-за конфискации российских активов

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Сергей Рябков сообщил, что РФ может принять зеркальные меры по конфискации Фото:
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Москва будет принимать меры в случае, если российские активы будут конфискованы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он не исключил возможность принятия зеркальных мер.

«РФ примет меры, если российские активы будут конфискованы», — заявил Рябков. Его слова передает РИА Новости. По его словам, могут быть приняты зеркальные меры.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что РФ даст симметричный ответ, если западные страны решатся на изъятие активов, передает деловое издания «Взгляд». Зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов подтвердил готовность РФ судиться с Западом из-за активов.

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Москва будет принимать меры в случае, если российские активы будут конфискованы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он не исключил возможность принятия зеркальных мер. «РФ примет меры, если российские активы будут конфискованы», — заявил Рябков. Его слова передает РИА Новости. По его словам, могут быть приняты зеркальные меры. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что РФ даст симметричный ответ, если западные страны решатся на изъятие активов, передает деловое издания «Взгляд». Зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов подтвердил готовность РФ судиться с Западом из-за активов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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