Пермячка, на которую наложил санкции Зеленский, стала доверенным лицом Путина

Врач из Перми Анастасия Зацепурина вошла в список доверенных лиц Путина

Владимир Путин определился с доверенными лицами (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Пермячка Анастасия Зацепурина вошла в список доверенных лиц кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Документ опубликован на сайте ЦИК России. Сама Зацепурина, которая возглавляет движение «Волонтеры-медики», а ранее попала под санкции Украины, поблагодарила Путина за поддержку добровольчества.

«Вошла в список доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина. Большое спасибо Владимиру Владимировичу за поддержку развития добровольчества и за то, что многие из нас могут найти свое призвание в помощи ближнему, проявить свой гражданский долг и выбрать для себя путь социально-ответственного гражданина», — написала Зацепурина в соцсети «ВКонтакте».

Зацепурина окончила Пермский медицинский университет, получив специальности врача-педиатра и врача-неонатолога. С 2016 года координировала работу движения «Волонтеры-медики» в Пермском крае, а в 2022 году возглавила это общероссийское движение. Президент Украины Владимир Зеленский ввел против нее санкции в ноябре 2023 года.