Пермячка, на которую наложил санкции Зеленский, стала доверенным лицом Путина

Врач из Перми Анастасия Зацепурина вошла в список доверенных лиц Путина
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Владимир Путин определился с доверенными лицами (архивное фото) Фото:
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Пермячка Анастасия Зацепурина вошла в список доверенных лиц кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Документ опубликован на сайте ЦИК России. Сама Зацепурина, которая возглавляет движение «Волонтеры-медики», а ранее попала под санкции Украины, поблагодарила Путина за поддержку добровольчества.

«Вошла в список доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина. Большое спасибо Владимиру Владимировичу за поддержку развития добровольчества и за то, что многие из нас могут найти свое призвание в помощи ближнему, проявить свой гражданский долг и выбрать для себя путь социально-ответственного гражданина», — написала Зацепурина в соцсети «ВКонтакте».

Зацепурина окончила Пермский медицинский университет, получив специальности врача-педиатра и врача-неонатолога. С 2016 года координировала работу движения «Волонтеры-медики» в Пермском крае, а в 2022 году возглавила это общероссийское движение. Президент Украины Владимир Зеленский ввел против нее санкции в ноябре 2023 года.

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Пермячка Анастасия Зацепурина вошла в список доверенных лиц кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Документ опубликован на сайте ЦИК России. Сама Зацепурина, которая возглавляет движение «Волонтеры-медики», а ранее попала под санкции Украины, поблагодарила Путина за поддержку добровольчества. «Вошла в список доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина. Большое спасибо Владимиру Владимировичу за поддержку развития добровольчества и за то, что многие из нас могут найти свое призвание в помощи ближнему, проявить свой гражданский долг и выбрать для себя путь социально-ответственного гражданина», — написала Зацепурина в соцсети «ВКонтакте». Зацепурина окончила Пермский медицинский университет, получив специальности врача-педиатра и врача-неонатолога. С 2016 года координировала работу движения «Волонтеры-медики» в Пермском крае, а в 2022 году возглавила это общероссийское движение. Президент Украины Владимир Зеленский ввел против нее санкции в ноябре 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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