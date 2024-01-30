30 января 2024

В ЯНАО появится новый автобусный маршрут. Скрин

Автобусный маршрут Тарко-Сале — Сывдарма в ЯНАО запустят с 1 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы будут останавливаться в Пуровске Фото:

Новый автобусный маршрут между Тарко-Сале и Сывдармой в ЯНАО будет запущен с 1 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Пуровского района.

«Автобус по новому маршруту №6 будет ходить регулярно в будние дни. Одна из остановок — Пуровск, это поможет разгрузить уже существующий маршрут №101 в утренние часы», — сообщили на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» «Администрация Пуровского района».

Ранее URA.RU сообщало об изменении автобусного маршрута № 8 в Салехарде. Автобус будет делать небольшой крюк с заездом на остановку «Объездная», что сделает поездку более комфортной для пассажиров.

Расписание автобусного маршрута Тарко-Сале — Сывдарма
Расписание автобусного маршрута Тарко-Сале — Сывдарма
Фото:

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Новый автобусный маршрут между Тарко-Сале и Сывдармой в ЯНАО будет запущен с 1 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Пуровского района. «Автобус по новому маршруту №6 будет ходить регулярно в будние дни. Одна из остановок — Пуровск, это поможет разгрузить уже существующий маршрут №101 в утренние часы», — сообщили на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» «Администрация Пуровского района». Ранее URA.RU сообщало об изменении автобусного маршрута № 8 в Салехарде. Автобус будет делать небольшой крюк с заездом на остановку «Объездная», что сделает поездку более комфортной для пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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