Автобусы будут останавливаться в Пуровске
Новый автобусный маршрут между Тарко-Сале и Сывдармой в ЯНАО будет запущен с 1 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Пуровского района.
«Автобус по новому маршруту №6 будет ходить регулярно в будние дни. Одна из остановок — Пуровск, это поможет разгрузить уже существующий маршрут №101 в утренние часы», — сообщили на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» «Администрация Пуровского района».
Ранее URA.RU сообщало об изменении автобусного маршрута № 8 в Салехарде. Автобус будет делать небольшой крюк с заездом на остановку «Объездная», что сделает поездку более комфортной для пассажиров.
Расписание автобусного маршрута Тарко-Сале — Сывдарма
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