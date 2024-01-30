В ЯНАО появится новый автобусный маршрут. Скрин

Автобусный маршрут Тарко-Сале — Сывдарма в ЯНАО запустят с 1 февраля

31 января 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Автобусы будут останавливаться в Пуровске Фото: Илья Московец © URA.RU Новый автобусный маршрут между Тарко-Сале и Сывдармой в ЯНАО будет запущен с 1 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Пуровского района. «Автобус по новому маршруту №6 будет ходить регулярно в будние дни. Одна из остановок — Пуровск, это поможет разгрузить уже существующий маршрут №101 в утренние часы», — сообщили на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» «Администрация Пуровского района». Ранее URA.RU сообщало об изменении автобусного маршрута № 8 в Салехарде. Автобус будет делать небольшой крюк с заездом на остановку «Объездная», что сделает поездку более комфортной для пассажиров. Расписание автобусного маршрута Тарко-Сале — Сывдарма Фото: URA.RU

Новый автобусный маршрут между Тарко-Сале и Сывдармой в ЯНАО будет запущен с 1 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Пуровского района. «Автобус по новому маршруту №6 будет ходить регулярно в будние дни. Одна из остановок — Пуровск, это поможет разгрузить уже существующий маршрут №101 в утренние часы», — сообщили на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» «Администрация Пуровского района». Ранее URA.RU сообщало об изменении автобусного маршрута № 8 в Салехарде. Автобус будет делать небольшой крюк с заездом на остановку «Объездная», что сделает поездку более комфортной для пассажиров.