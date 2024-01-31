В Тюмени построят школу и досуговый центр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Новая школа будет построена в едином архитектурном стиле с культурно-досуговым центром Фото:

В Тюмени построят школу и новый культурно-досуговый центр. Об этом во время пресс-конференции заявил губернатор региона Александр Моор, сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«В ближайшее время в Тюмени начнется проектирование школы №7 и нового культурно-досугового центра (на месте молодежного театрального центра „Космос“). Они будут в едином архитектурном ансамбле», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Концепция нового арт-пространства будет обсуждаться с представителями тюменской молодежи. Глава региона призвал тюменцев принять участие в дискуссиях на эту тему.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени построят школу и новый культурно-досуговый центр. Об этом во время пресс-конференции заявил губернатор региона Александр Моор, сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «В ближайшее время в Тюмени начнется проектирование школы №7 и нового культурно-досугового центра (на месте молодежного театрального центра „Космос“). Они будут в едином архитектурном ансамбле», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Концепция нового арт-пространства будет обсуждаться с представителями тюменской молодежи. Глава региона призвал тюменцев принять участие в дискуссиях на эту тему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...