В Тюмени построят школу и досуговый центр

Новая школа будет построена в едином архитектурном стиле с культурно-досуговым центром Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени построят школу и новый культурно-досуговый центр. Об этом во время пресс-конференции заявил губернатор региона Александр Моор, сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«В ближайшее время в Тюмени начнется проектирование школы №7 и нового культурно-досугового центра (на месте молодежного театрального центра „Космос“). Они будут в едином архитектурном ансамбле», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Концепция нового арт-пространства будет обсуждаться с представителями тюменской молодежи. Глава региона призвал тюменцев принять участие в дискуссиях на эту тему.