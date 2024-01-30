В ХМАО суд вынес приговор матери, которая избивала двухлетнего сына

Суд приговорил жительницу Радужного (ХМАО) к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 20 тысяч рублей. Женщина систематически избивала своего двухлетнего сына, пока соседка не обратилась в органы опеки. Информацию о вынесенном приговоре опубликовали в группе «ВКонтакте» «Суды Югры».
«Суд признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 117 ч.2 п. „г“ и ст. 156 УК РФ и по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний назначил ей окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере двадцати тысяч рублей», — сообщается в публикации. Кроме того, подсудимую лишили родительских прав, а мальчика передали в другую семью.
Суд установил, что югорчанка регулярно била своего двухлетнего сына, не выводила его на улицу и постоянно кричала на него. Судебно-медицинская экспертиза и показания соседей подтвердили вину женщины.
Ранее URA.RU писало о том, что в Лангепасе (ХМАО) пьяная женщина избила своего малолетнего сына до смерти. По факту причинения смерти ребенку силовики возбудили уголовное дело.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.