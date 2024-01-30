30 января 2024

В ХМАО суд вынес приговор матери, которая избивала двухлетнего сына

Жительницу Радужного приговорили к условному сроку и штрафу за истязание ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судья, суд, судебный процесс
Жительница Радужного периодически избивала двухлетнего сына Фото:

Суд приговорил жительницу Радужного (ХМАО) к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 20 тысяч рублей. Женщина систематически избивала своего двухлетнего сына, пока соседка не обратилась в органы опеки. Информацию о вынесенном приговоре опубликовали в группе «ВКонтакте» «Суды Югры».

«Суд признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 117 ч.2 п. „г“ и ст. 156 УК РФ и по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний назначил ей окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере двадцати тысяч рублей», — сообщается в публикации. Кроме того, подсудимую лишили родительских прав, а мальчика передали в другую семью.

Суд установил, что югорчанка регулярно била своего двухлетнего сына, не выводила его на улицу и постоянно кричала на него. Судебно-медицинская экспертиза и показания соседей подтвердили вину женщины.

Ранее URA.RU писало о том, что в Лангепасе (ХМАО) пьяная женщина избила своего малолетнего сына до смерти. По факту причинения смерти ребенку силовики возбудили уголовное дело.

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Суд приговорил жительницу Радужного (ХМАО) к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 20 тысяч рублей. Женщина систематически избивала своего двухлетнего сына, пока соседка не обратилась в органы опеки. Информацию о вынесенном приговоре опубликовали в группе «ВКонтакте» «Суды Югры». «Суд признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 117 ч.2 п. „г“ и ст. 156 УК РФ и по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний назначил ей окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере двадцати тысяч рублей», — сообщается в публикации. Кроме того, подсудимую лишили родительских прав, а мальчика передали в другую семью. Суд установил, что югорчанка регулярно била своего двухлетнего сына, не выводила его на улицу и постоянно кричала на него. Судебно-медицинская экспертиза и показания соседей подтвердили вину женщины. Ранее URA.RU писало о том, что в Лангепасе (ХМАО) пьяная женщина избила своего малолетнего сына до смерти. По факту причинения смерти ребенку силовики возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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