В Челябинской области прекращено гражданство шести мигрантов за совершение особо тяжких преступлений. Об этом URA.RU 31 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«Принято шесть решений о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении граждан, осужденных и отбывающих наказание в исправительных учреждениях за совершение особо тяжких преступлений. После отбытия наказания они будут депортированы из страны», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что гражданства лишают лиц, которые совершили отдельные преступления или создали угрозу национальной безопасности России. Также изымается паспорт гражданина. Время совершения преступления не влияет на принятие этого решения.
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