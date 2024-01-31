В Челябинске шесть мигрантов лишены гражданства РФ за тяжкие преступления. Видео

31 января 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

После отбытия наказания лишенных гражданства мигрантов депортируют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области прекращено гражданство шести мигрантов за совершение особо тяжких преступлений. Об этом URA.RU 31 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Принято шесть решений о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении граждан, осужденных и отбывающих наказание в исправительных учреждениях за совершение особо тяжких преступлений. После отбытия наказания они будут депортированы из страны», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что гражданства лишают лиц, которые совершили отдельные преступления или создали угрозу национальной безопасности России. Также изымается паспорт гражданина. Время совершения преступления не влияет на принятие этого решения.

В Челябинской области прекращено гражданство шести мигрантов за совершение особо тяжких преступлений. Об этом URA.RU 31 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Принято шесть решений о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении граждан, осужденных и отбывающих наказание в исправительных учреждениях за совершение особо тяжких преступлений. После отбытия наказания они будут депортированы из страны», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что гражданства лишают лиц, которые совершили отдельные преступления или создали угрозу национальной безопасности России. Также изымается паспорт гражданина. Время совершения преступления не влияет на принятие этого решения.