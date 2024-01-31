В ДТП под Снежинском пострадали два школьника

На втором километре автодороги «Каслинское шоссе» под Снежинском (Челябинская область) 31 января столкнулись «Газель» и Toyota. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, в результате аварии пострадали четыре человека, среди которых двое школьников.
«По предварительным данным произошло столкновение двух автомобилей Toyota и „Газель“. В результате ДТП оба водителя получили травмы. Также пострадали пассажиры Toyota 2011 и 2014 годов рождения. Пострадавшие были госпитализированы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.
Там отметили, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте аварии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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