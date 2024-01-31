В ДТП под Снежинском пострадали два школьника

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В результате ДТП удалось избежать жертв Фото:

На втором километре автодороги «Каслинское шоссе» под Снежинском (Челябинская область) 31 января столкнулись «Газель» и Toyota. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, в результате аварии пострадали четыре человека, среди которых двое школьников.

«По предварительным данным произошло столкновение двух автомобилей Toyota и „Газель“. В результате ДТП оба водителя получили травмы. Также пострадали пассажиры Toyota 2011 и 2014 годов рождения. Пострадавшие были госпитализированы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.

Там отметили, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте аварии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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На втором километре автодороги «Каслинское шоссе» под Снежинском (Челябинская область) 31 января столкнулись «Газель» и Toyota. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, в результате аварии пострадали четыре человека, среди которых двое школьников. «По предварительным данным произошло столкновение двух автомобилей Toyota и „Газель“. В результате ДТП оба водителя получили травмы. Также пострадали пассажиры Toyota 2011 и 2014 годов рождения. Пострадавшие были госпитализированы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области. Там отметили, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте аварии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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