Курганская компания, которой владеет британский инвестор, представит соки на международной выставке

Компания «Фруктолайн» из Кургана примет участие в выставке «Продэкспо-2024»

31 января 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Производитель соков из Кургана примет участие в выставке «Продэкспо — 2024» в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU Курганская компания «Фруктолайн», которой владеет британский инвестор «Геллан Консталтинг Лтд», представит своим соки на международной выставке «Продэкспо-2024» в Москве. Об этом сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». «Предприятия Курганской области, занимающиеся производством и реализацией пищевой продукции, примут участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе „Продэкспо-2024“. Компания „Фруктолайн“ представит свои соки и сокосодержащие напитки, ООО НПФ „Сибирская тема“ — пелядь вяленую и холодного копчения», — говорится в сообщении. Также свою овощную продукцию и компоты представит курганское ООО «Леон». Кондитерская фабрика «Сладянка» презентует пирожное «Картошка». Участие в выставке организовано при помощи регионального Центра поддержки экспорта и Торгово-промышленной палаты. Мероприятие пройдет в Москве с 5 по 9 февраля в культурно-выставочном комплексе «Экспоцентр». Ранее URA.RU писало, что курганский производитель сока покоряет рынок Китая. В рамках бизнес-миссии компания «Фруктолайн» представила потенциальным клиентам соки и морс.

Курганская компания «Фруктолайн», которой владеет британский инвестор «Геллан Консталтинг Лтд», представит своим соки на международной выставке «Продэкспо-2024» в Москве. Об этом сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». «Предприятия Курганской области, занимающиеся производством и реализацией пищевой продукции, примут участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе „Продэкспо-2024“. Компания „Фруктолайн“ представит свои соки и сокосодержащие напитки, ООО НПФ „Сибирская тема“ — пелядь вяленую и холодного копчения», — говорится в сообщении. Также свою овощную продукцию и компоты представит курганское ООО «Леон». Кондитерская фабрика «Сладянка» презентует пирожное «Картошка». Участие в выставке организовано при помощи регионального Центра поддержки экспорта и Торгово-промышленной палаты. Мероприятие пройдет в Москве с 5 по 9 февраля в культурно-выставочном комплексе «Экспоцентр». Ранее URA.RU писало, что курганский производитель сока покоряет рынок Китая. В рамках бизнес-миссии компания «Фруктолайн» представила потенциальным клиентам соки и морс.