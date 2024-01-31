Курганская компания, которой владеет британский инвестор, представит соки на международной выставке

Курганская компания «Фруктолайн», которой владеет британский инвестор «Геллан Консталтинг Лтд», представит своим соки на международной выставке «Продэкспо-2024» в Москве. Об этом сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».
«Предприятия Курганской области, занимающиеся производством и реализацией пищевой продукции, примут участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе „Продэкспо-2024“. Компания „Фруктолайн“ представит свои соки и сокосодержащие напитки, ООО НПФ „Сибирская тема“ — пелядь вяленую и холодного копчения», — говорится в сообщении.
Также свою овощную продукцию и компоты представит курганское ООО «Леон». Кондитерская фабрика «Сладянка» презентует пирожное «Картошка». Участие в выставке организовано при помощи регионального Центра поддержки экспорта и Торгово-промышленной палаты. Мероприятие пройдет в Москве с 5 по 9 февраля в культурно-выставочном комплексе «Экспоцентр».
Ранее URA.RU писало, что курганский производитель сока покоряет рынок Китая. В рамках бизнес-миссии компания «Фруктолайн» представила потенциальным клиентам соки и морс.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.