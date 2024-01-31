В Тюмени построят первый арендный дом

Арендный дом — это дом, в котором все квартиры предназначены только для аренды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени к концу 2025 года построят первый арендный дом в заречной части города. Об этом сообщил глава региона Александр Моор во время пресс-конференции.

«В этом году при поддержке ДОМ.РФ мы начнем реализовывать новый проект — строительство арендного дома. Большее 200 квартир будет с современным ремонтом, качественной мебелью и бытовой техникой. Ввод этого дома планируется в конце 2025 года», — рассказал Моор, отвечая на вопросы журналистов.

Арендный дом — это здание, в котором все квартиры предназначены только для аренды. Жители смогут снимать жилье не у собственников, а у организации, которая будет отвечать за весть дом.