В Тюмени построят первый арендный дом

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Первый арендный дом от Дом.рф и СК Брусника. Екатеринбург, кухонный гарнитур, кухня
Арендный дом — это дом, в котором все квартиры предназначены только для аренды Фото:

В Тюмени к концу 2025 года построят первый арендный дом в заречной части города. Об этом сообщил глава региона Александр Моор во время пресс-конференции.

«В этом году при поддержке ДОМ.РФ мы начнем реализовывать новый проект — строительство арендного дома. Большее 200 квартир будет с современным ремонтом, качественной мебелью и бытовой техникой. Ввод этого дома планируется в конце 2025 года», — рассказал Моор, отвечая на вопросы журналистов.

Арендный дом — это здание, в котором все квартиры предназначены только для аренды. Жители смогут снимать жилье не у собственников, а у организации, которая будет отвечать за весть дом.

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В Тюмени к концу 2025 года построят первый арендный дом в заречной части города. Об этом сообщил глава региона Александр Моор во время пресс-конференции. «В этом году при поддержке ДОМ.РФ мы начнем реализовывать новый проект — строительство арендного дома. Большее 200 квартир будет с современным ремонтом, качественной мебелью и бытовой техникой. Ввод этого дома планируется в конце 2025 года», — рассказал Моор, отвечая на вопросы журналистов. Арендный дом — это здание, в котором все квартиры предназначены только для аренды. Жители смогут снимать жилье не у собственников, а у организации, которая будет отвечать за весть дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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