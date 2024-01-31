Украина отдала России 195 военнопленных

31 января 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Стороны договорились о передаче пленных Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С территории Украины на родину вернулось 195 российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны России. «В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих. Им в плену грозила смертельная опасность», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале . Взамен Украина получила 195 своих военных. Освобожденные российские солдаты будут доставлена в Москву. Там они пройдут лечение.

С территории Украины на родину вернулось 195 российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны России. «В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих. Им в плену грозила смертельная опасность», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Взамен Украина получила 195 своих военных. Освобожденные российские солдаты будут доставлена в Москву. Там они пройдут лечение.