Украина отдала России 195 военнопленных

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Украина. Обмен пленными, записи, карта, ручка в руке
Стороны договорились о передаче пленных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С территории Украины на родину вернулось 195 российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих. Им в плену грозила смертельная опасность», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Взамен Украина получила 195 своих военных.

Освобожденные российские солдаты будут доставлена в Москву. Там они пройдут лечение.

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С территории Украины на родину вернулось 195 российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны России. «В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих. Им в плену грозила смертельная опасность», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Взамен Украина получила 195 своих военных. Освобожденные российские солдаты будут доставлена в Москву. Там они пройдут лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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