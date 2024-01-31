Украина отдала России 195 военнопленных

Стороны договорились о передаче пленных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С территории Украины на родину вернулось 195 российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны России.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих. Им в плену грозила смертельная опасность», — сообщило Минобороны РФ в своем
Освобожденные российские солдаты будут доставлена в Москву. Там они пройдут лечение.
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