В Тюменской области пройдут массовые учения по эвакуации во время пожаров

31 января 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Жителям Тюменской области объяснят, как нужно действовать во время пожара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во всех муниципалитетах Тюменской области пройдут учения по эвакуации во время пожаров. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор заявил во время пресс-конференции. Во время пожароопасного сезона-2023 в регионе от лесных и ландшафтных пожаров серьезно пострадали села и дачные поселки. «Если бы мы своевременно и оперативно не провели эвакуацию, я даже боюсь себе представить… Потому что мы эвакуировали, в том числе, пенсионеров, маломобильных и некоторые наши учреждения. Поэтому до начала пожароопасного сезона [2024 года], по поручению уполномоченного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, мы проведем во всех муниципалитетах реальные учения по эвакуации. Потому что на бумаге все расписано, но надо, чтобы, как говорится, каждый солдат знал свой маневр», — заявил глава региона во время пресс-конференции. Ранее агентство писало о том, что весной 2023 года из-за лесных пожаров в Тюменской области сначала ввели особый противопожарный режим, а затем — режим ЧС. От огня серьезно пострадали некоторые населенные пункты и дачные поселки.

Во всех муниципалитетах Тюменской области пройдут учения по эвакуации во время пожаров. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор заявил во время пресс-конференции. Во время пожароопасного сезона-2023 в регионе от лесных и ландшафтных пожаров серьезно пострадали села и дачные поселки. «Если бы мы своевременно и оперативно не провели эвакуацию, я даже боюсь себе представить… Потому что мы эвакуировали, в том числе, пенсионеров, маломобильных и некоторые наши учреждения. Поэтому до начала пожароопасного сезона [2024 года], по поручению уполномоченного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, мы проведем во всех муниципалитетах реальные учения по эвакуации. Потому что на бумаге все расписано, но надо, чтобы, как говорится, каждый солдат знал свой маневр», — заявил глава региона во время пресс-конференции. Ранее агентство писало о том, что весной 2023 года из-за лесных пожаров в Тюменской области сначала ввели особый противопожарный режим, а затем — режим ЧС. От огня серьезно пострадали некоторые населенные пункты и дачные поселки.