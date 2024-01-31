В Тюменской области пройдут массовые учения по эвакуации во время пожаров

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Учения МЧС на пожаре в Правительстве Челябинской области. Челябинск, эвакуация, огонь, потерпевшие, пожарная автолестница
Жителям Тюменской области объяснят, как нужно действовать во время пожара Фото:

Во всех муниципалитетах Тюменской области пройдут учения по эвакуации во время пожаров. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор заявил во время пресс-конференции. Во время пожароопасного сезона-2023 в регионе от лесных и ландшафтных пожаров серьезно пострадали села и дачные поселки.

«Если бы мы своевременно и оперативно не провели эвакуацию, я даже боюсь себе представить… Потому что мы эвакуировали, в том числе, пенсионеров, маломобильных и некоторые наши учреждения. Поэтому до начала пожароопасного сезона [2024 года], по поручению уполномоченного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, мы проведем во всех муниципалитетах реальные учения по эвакуации. Потому что на бумаге все расписано, но надо, чтобы, как говорится, каждый солдат знал свой маневр», — заявил глава региона во время пресс-конференции.

Ранее агентство писало о том, что весной 2023 года из-за лесных пожаров в Тюменской области сначала ввели особый противопожарный режим, а затем — режим ЧС. От огня серьезно пострадали некоторые населенные пункты и дачные поселки.

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Во всех муниципалитетах Тюменской области пройдут учения по эвакуации во время пожаров. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор заявил во время пресс-конференции. Во время пожароопасного сезона-2023 в регионе от лесных и ландшафтных пожаров серьезно пострадали села и дачные поселки. «Если бы мы своевременно и оперативно не провели эвакуацию, я даже боюсь себе представить… Потому что мы эвакуировали, в том числе, пенсионеров, маломобильных и некоторые наши учреждения. Поэтому до начала пожароопасного сезона [2024 года], по поручению уполномоченного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, мы проведем во всех муниципалитетах реальные учения по эвакуации. Потому что на бумаге все расписано, но надо, чтобы, как говорится, каждый солдат знал свой маневр», — заявил глава региона во время пресс-конференции. Ранее агентство писало о том, что весной 2023 года из-за лесных пожаров в Тюменской области сначала ввели особый противопожарный режим, а затем — режим ЧС. От огня серьезно пострадали некоторые населенные пункты и дачные поселки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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