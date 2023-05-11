11 мая 2023

В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский День посадки леса - 2016 в районе жд станции Шувакиш. Екатеринбург, прогулка по парку
За нарушение запрета тюменцам грозят штрафы Фото:

В Тюменской области власти до 3 июня продлили особый противопожарный режим, в период которого гражданам запрещено посещение лесов и разведение огня. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Продлен особый противопожарный режим — с 14 мая по 3 июня. Решение принято на заседании президиума правительства Тюменской области под председательством губернатора Александра Моора», — рассказали URA.RU в инфоцентре властей.

Особый противопожарный режим действует в Тюменской области с 3 апреля. 7 мая в регионе также объявили режим чрезвычайной ситуации. Для профилактики возникновения пожаров тюменцам запрещено посещать леса и пользоваться открытым огнем.

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В Тюменской области власти до 3 июня продлили особый противопожарный режим, в период которого гражданам запрещено посещение лесов и разведение огня. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Продлен особый противопожарный режим — с 14 мая по 3 июня. Решение принято на заседании президиума правительства Тюменской области под председательством губернатора Александра Моора», — рассказали URA.RU в инфоцентре властей. Особый противопожарный режим действует в Тюменской области с 3 апреля. 7 мая в регионе также объявили режим чрезвычайной ситуации. Для профилактики возникновения пожаров тюменцам запрещено посещать леса и пользоваться открытым огнем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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