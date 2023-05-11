В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов

В Тюменской области власти до 3 июня продлили особый противопожарный режим, в период которого гражданам запрещено посещение лесов и разведение огня. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.
«Продлен особый противопожарный режим — с 14 мая по 3 июня. Решение принято на заседании президиума правительства Тюменской области под председательством губернатора Александра Моора», — рассказали URA.RU в инфоцентре властей.
Особый противопожарный режим действует в Тюменской области с 3 апреля. 7 мая в регионе также объявили режим чрезвычайной ситуации. Для профилактики возникновения пожаров тюменцам запрещено посещать леса и пользоваться открытым огнем.
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