Мэрия Миасса выиграла суд с курортом на челябинском озере

31 января 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд вынес приказ по заявлению мэрии Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Миасса (Челябинская область) выиграла суд с компанией «Золотой пляж», управляющей одноименным курортом на озере Тургояк. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, спор возник из-за отношений аренды по договору 2008 года. «Взыскать с должника, ООО „Золотой пляж“, в пользу взыскателя, администрации Миасского городского округа, задолженность по арендной плате. Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу», — отмечено в документе суда. Сумма долга, составила 75,2 тысячи рублей, включая пени в размере 28 тысяч рублей. Задолженность накопилась с июля 2018 года по декабрь 2023 года. Юристы «Золотого пляжа» направили возражения. «В случае поступления в 10-дневный срок возражений судебный приказ отменяется, не вступая в законную силу. На следующем этапе истцу придется решить: подготовить иск и подать его в обычном порядке судопроизводства либо отказаться от претензий», — прокомментировал ситуацию URA.RU адвокат Михаил Васильев. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.

Мэрия Миасса (Челябинская область) выиграла суд с компанией «Золотой пляж», управляющей одноименным курортом на озере Тургояк. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, спор возник из-за отношений аренды по договору 2008 года. «Взыскать с должника, ООО „Золотой пляж“, в пользу взыскателя, администрации Миасского городского округа, задолженность по арендной плате. Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу», — отмечено в документе суда. Сумма долга, составила 75,2 тысячи рублей, включая пени в размере 28 тысяч рублей. Задолженность накопилась с июля 2018 года по декабрь 2023 года. Юристы «Золотого пляжа» направили возражения. «В случае поступления в 10-дневный срок возражений судебный приказ отменяется, не вступая в законную силу. На следующем этапе истцу придется решить: подготовить иск и подать его в обычном порядке судопроизводства либо отказаться от претензий», — прокомментировал ситуацию URA.RU адвокат Михаил Васильев. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.