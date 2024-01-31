Власти объяснили, как тюменцам с глазу на глаз встретиться с губернатором Моором

Глава Тюменской области Моор проводит личный прием один раз в месяц
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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
Александр Моор принимает тюменцев раз в месяц, по понедельникам Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор проводит личный прием граждан раз в месяц, а чтобы попасть на него, необходима предварительная запись. Об этом рассказали в аппарате главы региона в ответ на вопрос одной из жительниц.

«На личный прием губернатора может попасть любой житель Тюменской области, но согласно графику (первый понедельник месяца) и по вопросам, входящим в его компетенцию. С порядком предварительной записи можно ознакомиться на сайте правительства», — ответили в аппарате на вопрос одной из тюменок, заданный ею на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

В частности, чтобы попасть на встречу с Александром Моором, можно записаться на нее лично. Для этого тюменцев принимают в здании правительства (Володарского, 45, кабинет 145) с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу — с 9:00 до 16:30 (перерыв с 13:00 до 14:00). С собой нужно захватить паспорт и документы, касающиеся вашей проблемы. Вопросы можно задать по телефонам 42-70-56, 42-71-77, 42-70-57.

Чтобы записаться удаленно, можно отправить письмо через форму на главной странице сайта правительства области. Послать обращение можно и обычной почтой, по адресу: 625004, Тюмень, ул. Володарского, д. 45, либо факсом на 42-70-27.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор проводит личный прием граждан раз в месяц, а чтобы попасть на него, необходима предварительная запись. Об этом рассказали в аппарате главы региона в ответ на вопрос одной из жительниц. «На личный прием губернатора может попасть любой житель Тюменской области, но согласно графику (первый понедельник месяца) и по вопросам, входящим в его компетенцию. С порядком предварительной записи можно ознакомиться на сайте правительства», — ответили в аппарате на вопрос одной из тюменок, заданный ею на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». В частности, чтобы попасть на встречу с Александром Моором, можно записаться на нее лично. Для этого тюменцев принимают в здании правительства (Володарского, 45, кабинет 145) с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу — с 9:00 до 16:30 (перерыв с 13:00 до 14:00). С собой нужно захватить паспорт и документы, касающиеся вашей проблемы. Вопросы можно задать по телефонам 42-70-56, 42-71-77, 42-70-57. Чтобы записаться удаленно, можно отправить письмо через форму на главной странице сайта правительства области. Послать обращение можно и обычной почтой, по адресу: 625004, Тюмень, ул. Володарского, д. 45, либо факсом на 42-70-27.
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