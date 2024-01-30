Жители ХМАО составили рейтинг самых популярных блюд

Жители ХМАО считают самыми популярными блюдами в регионе мясные и рыбные деликатесы, среди которых стерлядь, муксун и оленина. Также югорчане любят полакомиться щучьими котлетами, пирогами с нельмой и строганиной.
«Больше всего ассоциации с ХМАО в гастрономическом плане у югорчан вызывает стерлядь, муксун и оленина. Также выделяют котлеты из щуки, пироги с нельмой, строганину. Из ягод местные жители предпочитают морошку и клюкву», — рассказал URA.RU администратор telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки», где провели опрос.
Региональную кухню высоко оценил и итальянский повар Федерико Арнальди, который ведет телепередачу «Поедем, поедим!». Он побывал в гостях у коренных народов Севера, где его угостили северными деликатесами и кровью оленя. Итальянца так поразило своеобразие блюд, что он назвал ХМАО «идеальным местом для гастрономических экстремалов».
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