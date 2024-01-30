30 января 2024

Жители ХМАО составили рейтинг самых популярных блюд

Самыми популярными блюдами в ХМАО стали стерлядь, оленина и муксун
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухня КМНС. Сургут, блюдо, еда, рыба жаренная
Самыми популярными блюдами в ХМАО стали стерлядь, оленина и муксун Фото:

Жители ХМАО считают самыми популярными блюдами в регионе мясные и рыбные деликатесы, среди которых стерлядь, муксун и оленина. Также югорчане любят полакомиться щучьими котлетами, пирогами с нельмой и строганиной.

«Больше всего ассоциации с ХМАО в гастрономическом плане у югорчан вызывает стерлядь, муксун и оленина. Также выделяют котлеты из щуки, пироги с нельмой, строганину. Из ягод местные жители предпочитают морошку и клюкву», — рассказал URA.RU администратор telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки», где провели опрос.

Региональную кухню высоко оценил и итальянский повар Федерико Арнальди, который ведет телепередачу «Поедем, поедим!». Он побывал в гостях у коренных народов Севера, где его угостили северными деликатесами и кровью оленя. Итальянца так поразило своеобразие блюд, что он назвал ХМАО «идеальным местом для гастрономических экстремалов».

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Жители ХМАО считают самыми популярными блюдами в регионе мясные и рыбные деликатесы, среди которых стерлядь, муксун и оленина. Также югорчане любят полакомиться щучьими котлетами, пирогами с нельмой и строганиной. «Больше всего ассоциации с ХМАО в гастрономическом плане у югорчан вызывает стерлядь, муксун и оленина. Также выделяют котлеты из щуки, пироги с нельмой, строганину. Из ягод местные жители предпочитают морошку и клюкву», — рассказал URA.RU администратор telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки», где провели опрос. Региональную кухню высоко оценил и итальянский повар Федерико Арнальди, который ведет телепередачу «Поедем, поедим!». Он побывал в гостях у коренных народов Севера, где его угостили северными деликатесами и кровью оленя. Итальянца так поразило своеобразие блюд, что он назвал ХМАО «идеальным местом для гастрономических экстремалов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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