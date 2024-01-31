Путин: Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot

Путин заявил, что экспертиза точно установила, чем был сбит Ил-76
Самолет Ил-76 точно сбила ракета западного ЗРК Patriot. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Самолет точно сбит Patriot. Экспертиза точно установила», — заявил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. По его словам, Россия настаивает, чтобы на место ЧП прислали международных экспертов и провели анализ.
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