Путин: Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot

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Владимир Путин провел встречу с доверенными лицами, путин владимир
Путин заявил, что экспертиза точно установила, чем был сбит Ил-76 Фото:

Самолет Ил-76 точно сбила ракета западного ЗРК Patriot. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Самолет точно сбит Patriot. Экспертиза точно установила», — заявил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. По его словам, Россия настаивает, чтобы на место ЧП прислали международных экспертов и провели анализ.

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Самолет Ил-76 точно сбила ракета западного ЗРК Patriot. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Самолет точно сбит Patriot. Экспертиза точно установила», — заявил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. По его словам, Россия настаивает, чтобы на место ЧП прислали международных экспертов и провели анализ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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