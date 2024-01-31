Путин раскрыл, будет ли РФ продолжать обмены пленными с Украиной

Путин: Россия будет продолжать обмен военнопленными с Украиной
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Владимир Путин провел встречу с доверенными лицами, путин владимир
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин отметил, что страна будет продолжать обмен военнопленными с украинской стороной. По словам российского главы, нужно забрать граждан РФ, попавших в плен к ВСУ, с территории Украины. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами.

«Нам своих ребят надо забрать. У нас их солдат тысячи, наших намного меньше, но мы будем это делать», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин отметил, что страна будет продолжать обмен военнопленными с украинской стороной. По словам российского главы, нужно забрать граждан РФ, попавших в плен к ВСУ, с территории Украины. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами. «Нам своих ребят надо забрать. У нас их солдат тысячи, наших намного меньше, но мы будем это делать», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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