Путин раскрыл, будет ли РФ продолжать обмены пленными с Украиной

Путин: Россия будет продолжать обмен военнопленными с Украиной

31 января 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

. Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин отметил, что страна будет продолжать обмен военнопленными с украинской стороной. По словам российского главы, нужно забрать граждан РФ, попавших в плен к ВСУ, с территории Украины. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами. «Нам своих ребят надо забрать. У нас их солдат тысячи, наших намного меньше, но мы будем это делать», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин отметил, что страна будет продолжать обмен военнопленными с украинской стороной. По словам российского главы, нужно забрать граждан РФ, попавших в плен к ВСУ, с территории Украины. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами. «Нам своих ребят надо забрать. У нас их солдат тысячи, наших намного меньше, но мы будем это делать», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU.