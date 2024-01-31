Путин раскрыл, будет ли РФ продолжать обмены пленными с Украиной

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новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин отметил, что страна будет продолжать обмен военнопленными с украинской стороной. По словам российского главы, нужно забрать граждан РФ, попавших в плен к ВСУ, с территории Украины. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами.
«Нам своих ребят надо забрать. У нас их солдат тысячи, наших намного меньше, но мы будем это делать», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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