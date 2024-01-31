Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать

31 января 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что главная цель ВС РФ — это защита людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое обеспечит безопасность мирных городов от обстрелов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами. По его словам, российские военные будут отодвигать эту зону. «Линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имею в виду дальнобойные орудия иностранного производства, которые ВСУ применяют для обстрела городов. Наши ребята тем и занимаются, что отодвигают противника от населенных пунктов РФ. Главный мотив наших ребят — защитить наших людей», — заявил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU.

Демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое обеспечит безопасность мирных городов от обстрелов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами. По его словам, российские военные будут отодвигать эту зону. «Линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имею в виду дальнобойные орудия иностранного производства, которые ВСУ применяют для обстрела городов. Наши ребята тем и занимаются, что отодвигают противника от населенных пунктов РФ. Главный мотив наших ребят — защитить наших людей», — заявил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU.