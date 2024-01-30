30 января 2024

В Общественной палате ЯНАО сравнили чтение книги с самоудовлетворением

Автор статьи на сайте ОП ЯНАО сравнил чтение книги с самоудовлетворением
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие штаба общественной поддержки Путина с Шумковым и Ильтяковым. Курган, чиновник, аплодисменты, руки, депутат
Рецензия на сайте ОП ЯНАО вызвала смешанные отзывы Фото:

Рецензия на книгу Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка», опубликованная на сайте Общественной палаты ЯНАО, вызвала неоднозначную реакцию у читателей. Автор (а им предположительно является член региональной ОП Александр Семенов, так как его фото размещено на превью текста) сравнил чтение рассматриваемого произведения с самоудовлетворением.

«При чтении книги ощущаются условные, простые и возвратные движения, ретроспектива и панорама реальности изложены по аналогии с игрой в теннис либо самоудовлетворением, что подчеркивает замкнутость героя на свой внутренний мир», — размышляет рецензент. По словам автора, «книга преисполнена разных приемов изложения, в основе которых поток сознания».

Редакция URA.RU связалась с Александром Семеновым. Тот не стал отрицать свое авторство публикации, однако воздержался от комментариев, пояснив, что «литература — это потребность души и каждый воспринимает ее так, как считает нужным». «Какой отклик произведение получает в душе каждого читающего, то он и думает», — заключил собеседник.

По словам собеседника URA.RU, он и дальше планирует размещать рецензии на произведения литературы на сайте ОП ЯНАО. «Безусловно», — ответил Семенов, отвечая на вопрос корреспондента, стоит ли ждать новых публикаций о литературе.

Сайт Общественной палаты ЯНАО. Скриншот
Сайт Общественной палаты ЯНАО. Скриншот
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Рецензия на книгу Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка», опубликованная на сайте Общественной палаты ЯНАО, вызвала неоднозначную реакцию у читателей. Автор (а им предположительно является член региональной ОП Александр Семенов, так как его фото размещено на превью текста) сравнил чтение рассматриваемого произведения с самоудовлетворением. «При чтении книги ощущаются условные, простые и возвратные движения, ретроспектива и панорама реальности изложены по аналогии с игрой в теннис либо самоудовлетворением, что подчеркивает замкнутость героя на свой внутренний мир», — размышляет рецензент. По словам автора, «книга преисполнена разных приемов изложения, в основе которых поток сознания». Редакция URA.RU связалась с Александром Семеновым. Тот не стал отрицать свое авторство публикации, однако воздержался от комментариев, пояснив, что «литература — это потребность души и каждый воспринимает ее так, как считает нужным». «Какой отклик произведение получает в душе каждого читающего, то он и думает», — заключил собеседник. По словам собеседника URA.RU, он и дальше планирует размещать рецензии на произведения литературы на сайте ОП ЯНАО. «Безусловно», — ответил Семенов, отвечая на вопрос корреспондента, стоит ли ждать новых публикаций о литературе.
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