30 января 2024

Генерал Гилев почтил память погибшего в ДТП пожарного из ЯНАО. Фото

В Салехарде состоялось прощание с погибшим в аварии пожарным
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова. Село Введенское. Курган , чиновница, поминки, гвоздики, цветы, похороны, женская сумка
Сотрудник ГУ МЧС по ЯНАО погиб по дороге в аэропорт 26 января Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 31 января простились с погибшим по дороге в аэропорт сотрудником МЧС Евгением Клипа. На прощании с пожарным присутствовал начальник ГУ МЧС по ЯНАО генерал-майор внутренней службы Олег Гилев, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня на территории 14-1 пожарно-спасательной части города Лабытнанги состоялось прощание с трагически погибшим пожарным 16-й пожарно-спасательной части Клипа Евгением Васильевичем. Проститься с Евгением приехал генерал-майор внутренней службы Олег Владимирович Гилев, заместители начальника главного управления и личный состав, пожарные свободные от несения службы, а также неравнодушные жители города», — говорится в сообщении.

Авария произошла 26 января 2024 года на пятом километре объездной дороги Салехард — Аэропорт. Водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Евгения. Мужчина скончался на месте происшествия.

Погибший в ДТП пожарный Евгений Клипа
Погибший в ДТП пожарный Евгений Клипа
Фото:
Генерал-майор внутренней службы Олег Гилев на прощании с погибшим пожарным
Генерал-майор внутренней службы Олег Гилев на прощании с погибшим пожарным
Фото:
Прощание с погибшим сотрудником МЧС
Прощание с погибшим сотрудником МЧС
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) 31 января простились с погибшим по дороге в аэропорт сотрудником МЧС Евгением Клипа. На прощании с пожарным присутствовал начальник ГУ МЧС по ЯНАО генерал-майор внутренней службы Олег Гилев, сообщает пресс-служба ведомства. «Сегодня на территории 14-1 пожарно-спасательной части города Лабытнанги состоялось прощание с трагически погибшим пожарным 16-й пожарно-спасательной части Клипа Евгением Васильевичем. Проститься с Евгением приехал генерал-майор внутренней службы Олег Владимирович Гилев, заместители начальника главного управления и личный состав, пожарные свободные от несения службы, а также неравнодушные жители города», — говорится в сообщении. Авария произошла 26 января 2024 года на пятом километре объездной дороги Салехард — Аэропорт. Водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Евгения. Мужчина скончался на месте происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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