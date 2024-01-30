В Салехарде (ЯНАО) 31 января простились с погибшим по дороге в аэропорт сотрудником МЧС Евгением Клипа. На прощании с пожарным присутствовал начальник ГУ МЧС по ЯНАО генерал-майор внутренней службы Олег Гилев, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сегодня на территории 14-1 пожарно-спасательной части города Лабытнанги состоялось прощание с трагически погибшим пожарным 16-й пожарно-спасательной части Клипа Евгением Васильевичем. Проститься с Евгением приехал генерал-майор внутренней службы Олег Владимирович Гилев, заместители начальника главного управления и личный состав, пожарные свободные от несения службы, а также неравнодушные жители города», — говорится в сообщении.
В Салехарде (ЯНАО) 31 января простились с погибшим по дороге в аэропорт сотрудником МЧС Евгением Клипа. На прощании с пожарным присутствовал начальник ГУ МЧС по ЯНАО генерал-майор внутренней службы Олег Гилев, сообщает пресс-служба ведомства. «Сегодня на территории 14-1 пожарно-спасательной части города Лабытнанги состоялось прощание с трагически погибшим пожарным 16-й пожарно-спасательной части Клипа Евгением Васильевичем. Проститься с Евгением приехал генерал-майор внутренней службы Олег Владимирович Гилев, заместители начальника главного управления и личный состав, пожарные свободные от несения службы, а также неравнодушные жители города», — говорится в сообщении. Авария произошла 26 января 2024 года на пятом километре объездной дороги Салехард — Аэропорт. Водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Евгения. Мужчина скончался на месте происшествия.