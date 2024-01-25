В соцсетях появилось видео ДТП на автодороге Салехард — Аэропорт

Видео ДТП на дороге Салехард — Аэропорт попало в соцсети

26 января 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

На 30-секундном ролике очевидцев аварии видно, что водитель КАМАЗа не справился с управлением Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В telegram-канале «В Салехарде» опубликовано видео, заснятое очевидцами смертельного ДТП на трассе Салехард — Аэропорт. Проезжая на высокой скорости, КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Touareg и едва не снес с дороги снегоуборочный трактор. На 30-секундном ролике очевидцев аварии видно, что водитель КАМАЗа не справился с управлением, машину стало заносить и раскручивать на сколькой дороге, грузовик смял ехавший навстречу Volkswagen Touareg и затем едва не столкнулся со снегоуборочным трактором. На ролике также видно, что аварии чудом удалось избежать ехавшему впереди КАМАЗа легковому автомобилю. Ранее URA.RU сообщало, что на дороге Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Volkswagen Touareg. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП стал выезд грузовой машины и столкновение с проезжающей иномаркой. Водитель легкового авто скончался до приезда медиков. На место аварии выехал прокурор столицы ЯНАО Евгений Губкин. Возбуждено уголовное дело.

В telegram-канале «В Салехарде» опубликовано видео, заснятое очевидцами смертельного ДТП на трассе Салехард — Аэропорт. Проезжая на высокой скорости, КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Touareg и едва не снес с дороги снегоуборочный трактор. На 30-секундном ролике очевидцев аварии видно, что водитель КАМАЗа не справился с управлением, машину стало заносить и раскручивать на сколькой дороге, грузовик смял ехавший навстречу Volkswagen Touareg и затем едва не столкнулся со снегоуборочным трактором. На ролике также видно, что аварии чудом удалось избежать ехавшему впереди КАМАЗа легковому автомобилю. Ранее URA.RU сообщало, что на дороге Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Volkswagen Touareg. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП стал выезд грузовой машины и столкновение с проезжающей иномаркой. Водитель легкового авто скончался до приезда медиков. На место аварии выехал прокурор столицы ЯНАО Евгений Губкин. Возбуждено уголовное дело.