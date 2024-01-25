25 января 2024

В соцсетях появилось видео ДТП на автодороге Салехард — Аэропорт

Видео ДТП на дороге Салехард — Аэропорт попало в соцсети
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
На 30-секундном ролике очевидцев аварии видно, что водитель КАМАЗа не справился с управлением Фото:

В telegram-канале «В Салехарде» опубликовано видео, заснятое очевидцами смертельного ДТП на трассе Салехард — Аэропорт. Проезжая на высокой скорости, КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Touareg и едва не снес с дороги снегоуборочный трактор.

На 30-секундном ролике очевидцев аварии видно, что водитель КАМАЗа не справился с управлением, машину стало заносить и раскручивать на сколькой дороге, грузовик смял ехавший навстречу Volkswagen Touareg и затем едва не столкнулся со снегоуборочным трактором. На ролике также видно, что аварии чудом удалось избежать ехавшему впереди КАМАЗа легковому автомобилю.

Ранее URA.RU сообщало, что на дороге Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Volkswagen Touareg. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП стал выезд грузовой машины и столкновение с проезжающей иномаркой. Водитель легкового авто скончался до приезда медиков. На место аварии выехал прокурор столицы ЯНАО Евгений Губкин. Возбуждено уголовное дело.

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В telegram-канале «В Салехарде» опубликовано видео, заснятое очевидцами смертельного ДТП на трассе Салехард — Аэропорт. Проезжая на высокой скорости, КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Touareg и едва не снес с дороги снегоуборочный трактор. На 30-секундном ролике очевидцев аварии видно, что водитель КАМАЗа не справился с управлением, машину стало заносить и раскручивать на сколькой дороге, грузовик смял ехавший навстречу Volkswagen Touareg и затем едва не столкнулся со снегоуборочным трактором. На ролике также видно, что аварии чудом удалось избежать ехавшему впереди КАМАЗа легковому автомобилю. Ранее URA.RU сообщало, что на дороге Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Volkswagen Touareg. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП стал выезд грузовой машины и столкновение с проезжающей иномаркой. Водитель легкового авто скончался до приезда медиков. На место аварии выехал прокурор столицы ЯНАО Евгений Губкин. Возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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