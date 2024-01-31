Путин заявил, что самый острый участок борьбы за РФ находится в зоне СВО

Самый чувствительный участок борьбы за Россию находится на линии боевого соприкосновения, в зоне спецоперации. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
«Вот сейчас идет бой, вот сейчас мы с вами здесь обсуждаем, а они сражаются, как и другие наши ребята на всех участках соприкосновения с противником. Это самый острый и опасный участок борьбы за Россию», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
При этом Путин отметил, что каждый человек ведет свою работу за будущее России. Он преложил каждому пожелать удачи в это деле. После этого заявления встреча с доверенными лицами завершилась.
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