Путин заявил, что самый острый участок борьбы за РФ находится в зоне СВО

31 января 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что спецоперация играет важную роль в будущем страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самый чувствительный участок борьбы за Россию находится на линии боевого соприкосновения, в зоне спецоперации. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. «Вот сейчас идет бой, вот сейчас мы с вами здесь обсуждаем, а они сражаются, как и другие наши ребята на всех участках соприкосновения с противником. Это самый острый и опасный участок борьбы за Россию», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом Путин отметил, что каждый человек ведет свою работу за будущее России. Он преложил каждому пожелать удачи в это деле. После этого заявления встреча с доверенными лицами завершилась.

Самый чувствительный участок борьбы за Россию находится на линии боевого соприкосновения, в зоне спецоперации. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. «Вот сейчас идет бой, вот сейчас мы с вами здесь обсуждаем, а они сражаются, как и другие наши ребята на всех участках соприкосновения с противником. Это самый острый и опасный участок борьбы за Россию», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом Путин отметил, что каждый человек ведет свою работу за будущее России. Он преложил каждому пожелать удачи в это деле. После этого заявления встреча с доверенными лицами завершилась.