Путин заявил, что самый острый участок борьбы за РФ находится в зоне СВО

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Владимир Путин провел встречу с доверенными лицами, путин владимир
Владимир Путин отметил, что спецоперация играет важную роль в будущем страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Самый чувствительный участок борьбы за Россию находится на линии боевого соприкосновения, в зоне спецоперации. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

«Вот сейчас идет бой, вот сейчас мы с вами здесь обсуждаем, а они сражаются, как и другие наши ребята на всех участках соприкосновения с противником. Это самый острый и опасный участок борьбы за Россию», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

При этом Путин отметил, что каждый человек ведет свою работу за будущее России. Он преложил каждому пожелать удачи в это деле. После этого заявления встреча с доверенными лицами завершилась.

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Самый чувствительный участок борьбы за Россию находится на линии боевого соприкосновения, в зоне спецоперации. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. «Вот сейчас идет бой, вот сейчас мы с вами здесь обсуждаем, а они сражаются, как и другие наши ребята на всех участках соприкосновения с противником. Это самый острый и опасный участок борьбы за Россию», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом Путин отметил, что каждый человек ведет свою работу за будущее России. Он преложил каждому пожелать удачи в это деле. После этого заявления встреча с доверенными лицами завершилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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