У многих жителей Ямала регион ассоциируется с ягодами — морошкой и клюквой
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа поделились своими кулинарными ассоциациями с регионом — строганина, оленина и морошка. Кроме того, ямальцы отметили, что дух округа отражают блюда из муксуна и клюквы. Опрос опубликован в telegram.
«Строганина, морошка и шурпа с оленины», — написала Вера в telegram-канале «Округ белых ночей». «Строганина и морошка», — поделилась Геля. «Строганина, морошка и оленина», — отметила Анжелика Мурашова.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.