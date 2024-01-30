30 января 2024

Жители ЯНАО рассказали, с какими блюдами ассоциируется регион. Инфографика

Самыми популярными блюдами на Ямале стали оленина, строганина и морошка
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговля морошкой на улице. Салехард, морошка, ягоды
У многих жителей Ямала регион ассоциируется с ягодами — морошкой и клюквой Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа поделились своими кулинарными ассоциациями с регионом — строганина, оленина и морошка. Кроме того, ямальцы отметили, что дух округа отражают блюда из муксуна и клюквы. Опрос опубликован в telegram.

«Строганина, морошка и шурпа с оленины», — написала Вера в telegram-канале «Округ белых ночей». «Строганина и морошка», — поделилась Геля. «Строганина, морошка и оленина», — отметила Анжелика Мурашова.

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа поделились своими кулинарными ассоциациями с регионом — строганина, оленина и морошка. Кроме того, ямальцы отметили, что дух округа отражают блюда из муксуна и клюквы. Опрос опубликован в telegram. «Строганина, морошка и шурпа с оленины», — написала Вера в telegram-канале «Округ белых ночей». «Строганина и морошка», — поделилась Геля. «Строганина, морошка и оленина», — отметила Анжелика Мурашова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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