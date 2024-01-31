В топ-25 производителей бройлеров в России вошли две челябинских компании

31 января 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Челябинская область остается одним из лидеров по производству мяса бройлеров Фото: Илья Московец © URA.RU В топ-25 производителей мяса бройлеров в России в 2023 году вошли две компании из Челябинской области. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На 13-м месте в рейтинге находится компания „Ситно“ из Магнитогорска с объемами выпуска продукции в 87 тысяч тонн. На 25-м месте — агрохолдинг „Равис“ из Сосновского района с 43 тысячами тонн», — сообщили в пресс-службе ведомства. Производство мяса бройлеров измерялось в живом весе. Всего 25 предприятий из рейтинга произвели в сумме 5,9 миллиона тонн мяса бройлеров в живом весе. Это больше, чем в 2022 году (5,06 миллиона тонн). При этом по данным Росстата, за 2023 год килограмм курятины подорожал в среднем на 27%. Что касается компании «Ситно», ее производство по сравнению с 2022 годом сократилось. Ранее оно составляло 92 тысячи тонн, а компания была на 12-м месте в рейтинге. «Равис» также потерял позиции. В 2022 году с 54 тысячами тонн холдинг находился на 20-м месте в стране.

В топ-25 производителей мяса бройлеров в России в 2023 году вошли две компании из Челябинской области. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На 13-м месте в рейтинге находится компания „Ситно“ из Магнитогорска с объемами выпуска продукции в 87 тысяч тонн. На 25-м месте — агрохолдинг „Равис“ из Сосновского района с 43 тысячами тонн», — сообщили в пресс-службе ведомства. Производство мяса бройлеров измерялось в живом весе. Всего 25 предприятий из рейтинга произвели в сумме 5,9 миллиона тонн мяса бройлеров в живом весе. Это больше, чем в 2022 году (5,06 миллиона тонн). При этом по данным Росстата, за 2023 год килограмм курятины подорожал в среднем на 27%. Что касается компании «Ситно», ее производство по сравнению с 2022 годом сократилось. Ранее оно составляло 92 тысячи тонн, а компания была на 12-м месте в рейтинге. «Равис» также потерял позиции. В 2022 году с 54 тысячами тонн холдинг находился на 20-м месте в стране.