В топ-25 производителей бройлеров в России вошли две челябинских компании

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Птицефабрика. Магнитогорск, птицефабрика, курицы, клетки, птицеводство
Челябинская область остается одним из лидеров по производству мяса бройлеров Фото:

В топ-25 производителей мяса бройлеров в России в 2023 году вошли две компании из Челябинской области. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На 13-м месте в рейтинге находится компания „Ситно“ из Магнитогорска с объемами выпуска продукции в 87 тысяч тонн. На 25-м месте — агрохолдинг „Равис“ из Сосновского района с 43 тысячами тонн», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Производство мяса бройлеров измерялось в живом весе. Всего 25 предприятий из рейтинга произвели в сумме 5,9 миллиона тонн мяса бройлеров в живом весе. Это больше, чем в 2022 году (5,06 миллиона тонн). При этом по данным Росстата, за 2023 год килограмм курятины подорожал в среднем на 27%.

Что касается компании «Ситно», ее производство по сравнению с 2022 годом сократилось. Ранее оно составляло 92 тысячи тонн, а компания была на 12-м месте в рейтинге. «Равис» также потерял позиции. В 2022 году с 54 тысячами тонн холдинг находился на 20-м месте в стране.

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В топ-25 производителей мяса бройлеров в России в 2023 году вошли две компании из Челябинской области. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На 13-м месте в рейтинге находится компания „Ситно“ из Магнитогорска с объемами выпуска продукции в 87 тысяч тонн. На 25-м месте — агрохолдинг „Равис“ из Сосновского района с 43 тысячами тонн», — сообщили в пресс-службе ведомства. Производство мяса бройлеров измерялось в живом весе. Всего 25 предприятий из рейтинга произвели в сумме 5,9 миллиона тонн мяса бройлеров в живом весе. Это больше, чем в 2022 году (5,06 миллиона тонн). При этом по данным Росстата, за 2023 год килограмм курятины подорожал в среднем на 27%. Что касается компании «Ситно», ее производство по сравнению с 2022 годом сократилось. Ранее оно составляло 92 тысячи тонн, а компания была на 12-м месте в рейтинге. «Равис» также потерял позиции. В 2022 году с 54 тысячами тонн холдинг находился на 20-м месте в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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