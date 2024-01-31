Губернатор ХМАО посетила ателье, где шьют одежду для бойцов СВО. Фото

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Производство Дмитрия Шишкина по военной форме. Екатеринбург, камуфляж, военная форма
Наталья Комарова посетила ателье в Нижневартовске, где шьют одежду для бойцов СВО Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова побывала в нижневартовском ателье, где шьют одежду для бойцов СВО. В 2023 году немногочисленный коллектив смог изготовить несколько тысяч единиц нательного белья для военнослужащих, сообщила глава региона в своем telegram-канале.

«В Нижневартовске работает и развивается предприятие ООО „Гильдия“. Коллектив из 14 человек занимается производством спецодежды, постельного белья, аксессуаров. Важное направление деятельности — пошив необходимых вещей для наших защитников, находящихся в зоне специальной военной операции. В прошлом году сотрудники предприятия изготовили только нательного белья 3000 комплектов. В производстве используются ткани российского производства», — рассказала Комарова.

Директор швейного предприятия Екатерина Плаксина планирует открыть учреждение для подготовки молодых специалистов. В дальнейшем они смогут устроиться на работу в ателье.

Также Наталья Комарова вместе с мэром Нижневартовска Дмитрием Кощенко встретились с руководителями крупных городских предприятий. «Еще один пункт — встречи с руководителями крупных предприятий города, а также с активом штабов общественной поддержки выборов президента России, членами УИК. Говорили о сплоченности, о важности объединения усилий в достижении общих целей, направленных на дальнейшее развитие нашего общества и государства», — написал Кощенко в своем telegram-канале.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова побывала в нижневартовском ателье, где шьют одежду для бойцов СВО
Губернатор ХМАО Наталья Комарова побывала в нижневартовском ателье, где шьют одежду для бойцов СВО
Фото:


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Губернатор ХМАО Наталья Комарова побывала в нижневартовском ателье, где шьют одежду для бойцов СВО. В 2023 году немногочисленный коллектив смог изготовить несколько тысяч единиц нательного белья для военнослужащих, сообщила глава региона в своем telegram-канале. «В Нижневартовске работает и развивается предприятие ООО „Гильдия“. Коллектив из 14 человек занимается производством спецодежды, постельного белья, аксессуаров. Важное направление деятельности — пошив необходимых вещей для наших защитников, находящихся в зоне специальной военной операции. В прошлом году сотрудники предприятия изготовили только нательного белья 3000 комплектов. В производстве используются ткани российского производства», — рассказала Комарова. Директор швейного предприятия Екатерина Плаксина планирует открыть учреждение для подготовки молодых специалистов. В дальнейшем они смогут устроиться на работу в ателье. Также Наталья Комарова вместе с мэром Нижневартовска Дмитрием Кощенко встретились с руководителями крупных городских предприятий. «Еще один пункт — встречи с руководителями крупных предприятий города, а также с активом штабов общественной поддержки выборов президента России, членами УИК. Говорили о сплоченности, о важности объединения усилий в достижении общих целей, направленных на дальнейшее развитие нашего общества и государства», — написал Кощенко в своем telegram-канале.
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