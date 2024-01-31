О чем говорил Путин на встрече с доверенными лицами: главное

Путин: демилитаризованная зона на Украине должна обезопасить РФ от обстрелов

31 января 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обсудил самые важные вопросы на встрече с доверенными лицами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спецоперация постепенно «смывает пену с российского общества». Демилитаризованная зона на Украине должна проходить вдали от городов РФ. Россия против ювенальной юстиции, когда лезут в дела семьи и «отнимают детей». Другие важные заявления кандидата в президенты России Владимира Путина на встрече с доверенными лицами — в материале URA.RU. Развитие российского общества Путин заявил, что у каждого человека идет своя борьба за будущее России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сейчас Россия проходит важный и сложный этап развития. При этом большинство поставленных задач решается, поделился Путин. Спецоперация показала, что у России прочный и основательный фундамент. Та «пена», которая была в обществе, постепенно смывается. По словам Путина, в этом направлении надо больше работать. «У каждого из здесь собравшихся, у каждого гражданина страны — свой участок работы в борьбе за будущее России, за будущее наших детей», — особо отметил кандидат на пост президента. РФ не будет идти по пути, когда страна лезет в дела семьи. Так кандидат в президенты отреагировал на ювенальную юстицию. «Беспощадно лезут, детей отнимают — сумасшествие какое, мы по этому пути, конечно, принципиально, не пойдем», — подчеркнул Путин. Фундамент российского общества — это традиционные ценности. Стране нужно развиваться в этом направлении. Важно создать реперные точки (точки отсчета в определенной системе — прим. URA.RU), которые единообразно будут пониматься и восприниматься как безальтернативные. «Такой точкой может стать любовь к Родине. Ведь не любить Родину — все равно что не любить семью, не любить маму, своих детей», — выразился Путин. Президентские выборы Выборы президента России назначены на 17 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На встрече Владимир Путин попросил доверенных лиц сформулировать, что они считают важным в его работе на дальнейшую перспективу. Они, в свою очередь, передали Путину список предложений. Кандидат на пост президента добавил, что важно наладить обратную связь с избирателями. Путин высоко оценил совместную работу доверенных лиц. С некоторыми из них кандидат работал в течение долгих лет. Особое внимание было уделено волонтерам, и людям, которые занимались сбором подписей в поддержку Путина. Путин оценил технологическую независимость России Ранее Владимир Путин поручил добиться технологического суверенитета страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Важнейшая задача России — это достижение технологического суверенитета. Он должен коснуться производства медоборудования и лекарств. Путин особо отметил, что люди на местах играют важнейшую роль в этом вопросе. Уже сейчас Россия производит до 75% жизненно важных медпрепаратов. «Вот это все-таки прилично. Но, наверное, недостаточно. Не наверное, а точно недостаточно», — прокомментировал Путин. Для улучшения показателей надо поддерживать развитие технологий, внутреннего рынка и производства. Уровень локализации производства в области авиационного двигателестроения составляет 90%. По словам Путина, эту область можно считать полностью локализованной. В области транспорта и машиностроения этот процент немного ниже — 80%. А в сфере автотранспорта он составляет 70%. Льготы Путин согласился продлить льготную ставку для социально ориентированных НКО. Сейчас она составляет 7,6%. Развитие этнической культуры Развитие этнокультурны в регионах — это крайне важно, поделился Путин Фото: Размик Закарян © URA.RU Не все регионы должным образом развивают местную культуру. Однако ее поддержка — это важная вещь. Путин отметил, что это касается поддержки культуры народов России, в том числе языков и литературы. «Все же упирается как обычно в финансы. Но, на мой взгляд, дело даже не в финансах, а в выборе приоритетов», — аргументировал Владимир Путин. Вопросы и успехи спецоперации По словам Путина, главная битва России происходит в зоне спецоперации Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российские военные успешно наступают около Авдеевки. «Мужики как следует воюют. Вот такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием», — подчеркнул Путин. По его словам, ВС РФ уже контролируют 19 домов города. Кандидат на пост президента оценил, где должна проходить демилитаризованная зона на Украине. Главное, чтобы она была вдали от городов России. Именно сейчас военные отодвигают эту зону подальше от населенных пунктов. «Это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют: защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать зону, и все», — высказался Путин. Путин положительно оценил, что ВС РФ часто используют дроны. При этом развитие беспилотников важно и для других сфер деятельности. Проблемы с соцвыплатами участникам спецоперации должны быть решены. Дело в том, что 23-летние дети погибших военных не получают выплаты. Этот вопрос надо решить. Международные соревнования без России Олимпида в Париже без спортсменов из России не может считаться полноценной, считает кандидат на пост президента РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Те международные соревнования, в которых нет российских спортсменов, становятся ущербными. Поэтому Россия продолжит развивать свои площадки. Например, «Игры будущего», соревнования в рамках БРИКС и другие. Олимпида-2024 без российских спортсменов, лидеров по многим направлениям не может называться полноценной, добавил Путин. Крушение Ил-76 и дальнейший обмен пленных Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76, заявил Владимир Путин Фото: Анна Майорова © URA.RU У Путина нет объяснения, зачем ВСУ сбили российский самолет с пленными украинцами. В результате катастрофы погибли все члены экипажа и 65 пассажиров. Скорее всего, Киев хотел спровоцировать Россию на ответные действия. По словам Путина, тем самым ВСУ хотели, чтобы ВС РФ стали бомбить гражданское население Украины. Однако Россия не будет этого делать. Удары, как и ранее, будут наноситься только по военным объектам. Экспертиза показывает, что самолет Ил-76 был сбит американской системой Patriot. Кандидат на пост президента заявил, что Россия настаивает на международном расследовании. Западные СМИ специально манипулируют людьми, убирая информацию о крушении Ил-76. «Информационное поле сразу вычищается, но мы не забудем о тех преступлениях, которые они совершают в отношении наших граждан», — высказался Путин. Даже после катастрофы Россия не будет останавливать обменные процессы с Киевом. По словам Путина, на Украине еще «много наших ребят». Путин раскрыл, когда он сдал на права Путин получил водительские права в 20 лет на военной кафедре Фото: Илья Московец © URA.RU Водительские права Владимир Путин получил в 20 лет. Вождению он обучался на военной кафедре. Он также отметил, что в ДОСААФ, которое сегодня возрождает Минобороны, «многое можно и нужно сделать». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спецоперация постепенно «смывает пену с российского общества». Демилитаризованная зона на Украине должна проходить вдали от городов РФ. Россия против ювенальной юстиции, когда лезут в дела семьи и «отнимают детей». Другие важные заявления кандидата в президенты России Владимира Путина на встрече с доверенными лицами — в материале URA.RU. Сейчас Россия проходит важный и сложный этап развития. При этом большинство поставленных задач решается, поделился Путин. Спецоперация показала, что у России прочный и основательный фундамент. Та «пена», которая была в обществе, постепенно смывается. По словам Путина, в этом направлении надо больше работать. «У каждого из здесь собравшихся, у каждого гражданина страны — свой участок работы в борьбе за будущее России, за будущее наших детей», — особо отметил кандидат на пост президента. РФ не будет идти по пути, когда страна лезет в дела семьи. Так кандидат в президенты отреагировал на ювенальную юстицию. «Беспощадно лезут, детей отнимают — сумасшествие какое, мы по этому пути, конечно, принципиально, не пойдем», — подчеркнул Путин. Фундамент российского общества — это традиционные ценности. Стране нужно развиваться в этом направлении. Важно создать реперные точки (точки отсчета в определенной системе — прим. URA.RU), которые единообразно будут пониматься и восприниматься как безальтернативные. На встрече Владимир Путин попросил доверенных лиц сформулировать, что они считают важным в его работе на дальнейшую перспективу. Они, в свою очередь, передали Путину список предложений. Кандидат на пост президента добавил, что важно наладить обратную связь с избирателями. Путин высоко оценил совместную работу доверенных лиц. С некоторыми из них кандидат работал в течение долгих лет. Особое внимание было уделено волонтерам, и людям, которые занимались сбором подписей в поддержку Путина. Важнейшая задача России — это достижение технологического суверенитета. Он должен коснуться производства медоборудования и лекарств. Путин особо отметил, что люди на местах играют важнейшую роль в этом вопросе. Уже сейчас Россия производит до 75% жизненно важных медпрепаратов. «Вот это все-таки прилично. Но, наверное, недостаточно. Не наверное, а точно недостаточно», — прокомментировал Путин. Для улучшения показателей надо поддерживать развитие технологий, внутреннего рынка и производства. Уровень локализации производства в области авиационного двигателестроения составляет 90%. По словам Путина, эту область можно считать полностью локализованной. В области транспорта и машиностроения этот процент немного ниже — 80%. А в сфере автотранспорта он составляет 70%. Путин согласился продлить льготную ставку для социально ориентированных НКО. Сейчас она составляет 7,6%. Не все регионы должным образом развивают местную культуру. Однако ее поддержка — это важная вещь. Путин отметил, что это касается поддержки культуры народов России, в том числе языков и литературы. Российские военные успешно наступают около Авдеевки. «Мужики как следует воюют. Вот такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием», — подчеркнул Путин. По его словам, ВС РФ уже контролируют 19 домов города. Кандидат на пост президента оценил, где должна проходить демилитаризованная зона на Украине. Главное, чтобы она была вдали от городов России. Именно сейчас военные отодвигают эту зону подальше от населенных пунктов. Путин положительно оценил, что ВС РФ часто используют дроны. При этом развитие беспилотников важно и для других сфер деятельности. Проблемы с соцвыплатами участникам спецоперации должны быть решены. Дело в том, что 23-летние дети погибших военных не получают выплаты. Этот вопрос надо решить. Те международные соревнования, в которых нет российских спортсменов, становятся ущербными. Поэтому Россия продолжит развивать свои площадки. Например, «Игры будущего», соревнования в рамках БРИКС и другие. Олимпида-2024 без российских спортсменов, лидеров по многим направлениям не может называться полноценной, добавил Путин. У Путина нет объяснения, зачем ВСУ сбили российский самолет с пленными украинцами. В результате катастрофы погибли все члены экипажа и 65 пассажиров. Скорее всего, Киев хотел спровоцировать Россию на ответные действия. По словам Путина, тем самым ВСУ хотели, чтобы ВС РФ стали бомбить гражданское население Украины. Однако Россия не будет этого делать. Удары, как и ранее, будут наноситься только по военным объектам. Экспертиза показывает, что самолет Ил-76 был сбит американской системой Patriot. Кандидат на пост президента заявил, что Россия настаивает на международном расследовании. Западные СМИ специально манипулируют людьми, убирая информацию о крушении Ил-76. «Информационное поле сразу вычищается, но мы не забудем о тех преступлениях, которые они совершают в отношении наших граждан», — высказался Путин. Даже после катастрофы Россия не будет останавливать обменные процессы с Киевом. По словам Путина, на Украине еще «много наших ребят». Водительские права Владимир Путин получил в 20 лет. Вождению он обучался на военной кафедре. Он также отметил, что в ДОСААФ, которое сегодня возрождает Минобороны, «многое можно и нужно сделать».