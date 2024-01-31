В Екатеринбурге две недели не могут найти 44-летнего мужчину. Фото

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Крупнейшая автоспортивная трасса на льду. Екатеринбургский клуб ледового дрифта. Озеро Балтым, снег, лом, след, поиски
Екатеринбуржец пропал 17 января Фото:

В Екатеринбурге с 17 января идут поиски 44-летнего Василия Афанасьева. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Василий Афанасьев 1979 года рождения может находиться в вашем районе. Приметы: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Был одет в темно-синею куртку, синие джинсы и черную шапку-ушанку», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг Дарья: 8(982)642-78-30.

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В Екатеринбурге с 17 января идут поиски 44-летнего Василия Афанасьева. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Василий Афанасьев 1979 года рождения может находиться в вашем районе. Приметы: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Был одет в темно-синею куртку, синие джинсы и черную шапку-ушанку», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг Дарья: 8(982)642-78-30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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