Цукерберга заставили извиниться перед семьями пострадавших из-за соцсетей детей

31 января 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

Марк Цукерберг извинился перед детьми, пострадавшими от социальных сетей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга обязали извиниться перед семьями детей, которые пострадали из-за пагубного воздействия социальных сетей. Трансляция велась на официальном сайте комитета Сената США. «Сегодня здесь собрались семьи жертв. Вы извинились перед жертвами? Вы бы хотели сделать это сейчас? Они здесь, это транслирует национальное телевидение, вы бы хотели извиниться перед жертвами?» — спросил Цукерберга сенатор Джош Хоули. После таких слов Цукерберг повернулся лицом к родителям и извинился. Во время трансляции было видно, что многие из семей держали в руках портреты детей. «Я сожалею о том, через что вы все прошли. Никто не должен проходить через то, что пришлось пережить вашим семьям», — сказал Цукерберг. Глава корпорации отметил, что они будут прилагать все необходимые усилия, чтобы уменьшить нанесения детям возможного ущерба. Хоули также уточнил, будет ли Meta выплачивать компенсации пострадавшим. Однако Цукербкерг на этот вопрос ответил, что «его работа — делать хорошие инструменты».

Руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга обязали извиниться перед семьями детей, которые пострадали из-за пагубного воздействия социальных сетей. Трансляция велась на официальном сайте комитета Сената США. «Сегодня здесь собрались семьи жертв. Вы извинились перед жертвами? Вы бы хотели сделать это сейчас? Они здесь, это транслирует национальное телевидение, вы бы хотели извиниться перед жертвами?» — спросил Цукерберга сенатор Джош Хоули. После таких слов Цукерберг повернулся лицом к родителям и извинился. Во время трансляции было видно, что многие из семей держали в руках портреты детей. «Я сожалею о том, через что вы все прошли. Никто не должен проходить через то, что пришлось пережить вашим семьям», — сказал Цукерберг. Глава корпорации отметил, что они будут прилагать все необходимые усилия, чтобы уменьшить нанесения детям возможного ущерба. Хоули также уточнил, будет ли Meta выплачивать компенсации пострадавшим. Однако Цукербкерг на этот вопрос ответил, что «его работа — делать хорошие инструменты».