Путин потребовал не сокращать ставки в новых регионах России

Президент РФ Владимир Путин потребовал не допускать резкого сокращения ставок и зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания. по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ. Трансляция велась телеканалом «Россия-1».
«Прошу не допускать резкого сокращения ставок и зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта в Донбассе и Новороссии. Социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии их возрождением, отметил, что тут „мелочей нет“», — сообщил Путин. Он отметил хороший темп интеграции новых регионов РФ. По его словам, пенсии и другие выплаты граждане получает регулярно.
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