Путин потребовал не сокращать ставки в новых регионах России

31 января 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Путин отметил хороший темп интеграции новых регионов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин потребовал не допускать резкого сокращения ставок и зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания. по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ. Трансляция велась телеканалом «Россия-1». «Прошу не допускать резкого сокращения ставок и зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта в Донбассе и Новороссии. Социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии их возрождением, отметил, что тут „мелочей нет“», — сообщил Путин. Он отметил хороший темп интеграции новых регионов РФ. По его словам, пенсии и другие выплаты граждане получает регулярно.

Президент РФ Владимир Путин потребовал не допускать резкого сокращения ставок и зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания. по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ. Трансляция велась телеканалом «Россия-1». «Прошу не допускать резкого сокращения ставок и зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта в Донбассе и Новороссии. Социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии их возрождением, отметил, что тут „мелочей нет“», — сообщил Путин. Он отметил хороший темп интеграции новых регионов РФ. По его словам, пенсии и другие выплаты граждане получает регулярно.