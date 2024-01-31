Путин потребовал не сокращать ставки в новых регионах России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Путин отметил хороший темп интеграции новых регионов РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин потребовал не допускать резкого сокращения ставок и зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания. по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ. Трансляция велась телеканалом «Россия-1».

«Прошу не допускать резкого сокращения ставок и зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта в Донбассе и Новороссии. Социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии их возрождением, отметил, что тут „мелочей нет“», — сообщил Путин. Он отметил хороший темп интеграции новых регионов РФ. По его словам, пенсии и другие выплаты граждане получает регулярно.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин потребовал не допускать резкого сокращения ставок и зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания. по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ. Трансляция велась телеканалом «Россия-1». «Прошу не допускать резкого сокращения ставок и зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта в Донбассе и Новороссии. Социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии их возрождением, отметил, что тут „мелочей нет“», — сообщил Путин. Он отметил хороший темп интеграции новых регионов РФ. По его словам, пенсии и другие выплаты граждане получает регулярно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...