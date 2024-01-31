31 января 2024

Прокуратура просит восемь лет колонии для бывшей замглавы Минпросвещения Раковой

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Экстерриториальный избирательный участок выборов депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. ул.Борчанинова 8. Пермь, прокурор, прокуратура, проверка
Прокуратура запросила восемь лет колонии для бывшей чиновницы федерального ведомства Фото:

Государственное обвинение просит дать бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марине Раковой восемь лет колонии. Она обвиняется в хищении 50 млн рублей. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Кравченко.

«В ходе прений сторон, которые начались 31 января, прокурор потребовал приговорить Ракову к восьми годам колонии общего режима. Она обвиняется в присвоении около 50 млн рублей бюджетных средств», — передает ТАСС слова Кравченко.

Ранее экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова признала вину в хищениях на миллионы рублей. Она попросила о домашнем аресте вместо пребывания в следственном изоляторе. Такое заявление сделал ее защитник Вячеслав Жуковский.

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Государственное обвинение просит дать бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марине Раковой восемь лет колонии. Она обвиняется в хищении 50 млн рублей. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Кравченко. «В ходе прений сторон, которые начались 31 января, прокурор потребовал приговорить Ракову к восьми годам колонии общего режима. Она обвиняется в присвоении около 50 млн рублей бюджетных средств», — передает ТАСС слова Кравченко. Ранее экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова признала вину в хищениях на миллионы рублей. Она попросила о домашнем аресте вместо пребывания в следственном изоляторе. Такое заявление сделал ее защитник Вячеслав Жуковский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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