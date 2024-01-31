Прокуратура просит восемь лет колонии для бывшей замглавы Минпросвещения Раковой

01 февраля 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Прокуратура запросила восемь лет колонии для бывшей чиновницы федерального ведомства Фото: Сергей Русанов © URA.RU Государственное обвинение просит дать бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марине Раковой восемь лет колонии. Она обвиняется в хищении 50 млн рублей. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Кравченко. «В ходе прений сторон, которые начались 31 января, прокурор потребовал приговорить Ракову к восьми годам колонии общего режима. Она обвиняется в присвоении около 50 млн рублей бюджетных средств», — передает ТАСС слова Кравченко. Ранее экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова признала вину в хищениях на миллионы рублей. Она попросила о домашнем аресте вместо пребывания в следственном изоляторе. Такое заявление сделал ее защитник Вячеслав Жуковский.

Государственное обвинение просит дать бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марине Раковой восемь лет колонии. Она обвиняется в хищении 50 млн рублей. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Кравченко. «В ходе прений сторон, которые начались 31 января, прокурор потребовал приговорить Ракову к восьми годам колонии общего режима. Она обвиняется в присвоении около 50 млн рублей бюджетных средств», — передает ТАСС слова Кравченко. Ранее экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова признала вину в хищениях на миллионы рублей. Она попросила о домашнем аресте вместо пребывания в следственном изоляторе. Такое заявление сделал ее защитник Вячеслав Жуковский.