Ракова признала вину в мошенничестве и попросилась домой

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Марина Ракова признала вину в хищении миллионов рублей Фото:
новость из сюжета
Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой

Экс-замглавы Минпросвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова признала вину, ее обвиняли хищениях на миллионы рублей. Она также попросила о домашнем аресте вместо пребывания в следственном изоляторе. Такое заявление сделал ее защитник Вячеслав Жуковский.

«Признала вину в хищениях. Попросила об освобождении из СИЗО под домашний арест», — приводит его слова ТАСС.

Ракову объявили в федеральный розыск 1 октября прошлого года. Она стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей. 6 октября ее задержали и поместили в изолятор временного содержания. Свою вину Ракова ранее не признавала.

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Экс-замглавы Минпросвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова признала вину, ее обвиняли хищениях на миллионы рублей. Она также попросила о домашнем аресте вместо пребывания в следственном изоляторе. Такое заявление сделал ее защитник Вячеслав Жуковский. «Признала вину в хищениях. Попросила об освобождении из СИЗО под домашний арест», — приводит его слова ТАСС. Ракову объявили в федеральный розыск 1 октября прошлого года. Она стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей. 6 октября ее задержали и поместили в изолятор временного содержания. Свою вину Ракова ранее не признавала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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