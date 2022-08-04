Ракова признала вину в мошенничестве и попросилась домой

Марина Ракова признала вину в хищении миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой

Экс-замглавы Минпросвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова признала вину, ее обвиняли хищениях на миллионы рублей. Она также попросила о домашнем аресте вместо пребывания в следственном изоляторе. Такое заявление сделал ее защитник Вячеслав Жуковский.

«Признала вину в хищениях. Попросила об освобождении из СИЗО под домашний арест», — приводит его слова ТАСС.

Ракову объявили в федеральный розыск 1 октября прошлого года. Она стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей. 6 октября ее задержали и поместили в изолятор временного содержания. Свою вину Ракова ранее не признавала.