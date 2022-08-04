Ракова признала вину в мошенничестве и попросилась домой

Марина Ракова признала вину в хищении миллионов рублей
новость из сюжетаДело вице-президента Сбербанка Марины Раковой
Экс-замглавы Минпросвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова признала вину, ее обвиняли хищениях на миллионы рублей. Она также попросила о домашнем аресте вместо пребывания в следственном изоляторе. Такое заявление сделал ее защитник Вячеслав Жуковский.
«Признала вину в хищениях. Попросила об освобождении из СИЗО под домашний арест», — приводит его слова ТАСС.
Ракову объявили в федеральный розыск 1 октября прошлого года. Она стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей. 6 октября ее задержали и поместили в изолятор временного содержания. Свою вину Ракова ранее не признавала.
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