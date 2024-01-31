31 января 2024

Тюменский депутат помог уволить следователя из Херсонской области

Тюменский депутат Чуйко пожаловался в СКР на следователя из Херсонской области
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Следователь из Херсонской области уволен за поступок, порочащий честь сотрудника ведомства Фото:

Депутат Тюменской областной думы Романа Чуйко написал в следственный комитет РФ обращение, в котором пожаловался на недостойное поведение следователя из Херсонской области. После этого представителя СКР уволили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В СКР поступило обращение главы регионального исполкома ОНФ в Тюменской области, депутата областной думы Романа Чуйко о недостойном поведении сотрудника СК России. По ее результатам следователь Скадовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Херсонской области Валерий Сулейманян уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ведомства», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Служебная проверка была проведена по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. В время нее все изложенные доводы подтвердились.

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Депутат Тюменской областной думы Романа Чуйко написал в следственный комитет РФ обращение, в котором пожаловался на недостойное поведение следователя из Херсонской области. После этого представителя СКР уволили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В СКР поступило обращение главы регионального исполкома ОНФ в Тюменской области, депутата областной думы Романа Чуйко о недостойном поведении сотрудника СК России. По ее результатам следователь Скадовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Херсонской области Валерий Сулейманян уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ведомства», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Служебная проверка была проведена по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. В время нее все изложенные доводы подтвердились.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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