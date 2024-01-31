Тюменский депутат помог уволить следователя из Херсонской области

Тюменский депутат Чуйко пожаловался в СКР на следователя из Херсонской области

01 февраля 2024 в 00:44 Размер текста - 17 +

Следователь из Херсонской области уволен за поступок, порочащий честь сотрудника ведомства Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат Тюменской областной думы Романа Чуйко написал в следственный комитет РФ обращение, в котором пожаловался на недостойное поведение следователя из Херсонской области. После этого представителя СКР уволили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В СКР поступило обращение главы регионального исполкома ОНФ в Тюменской области, депутата областной думы Романа Чуйко о недостойном поведении сотрудника СК России. По ее результатам следователь Скадовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Херсонской области Валерий Сулейманян уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ведомства», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Служебная проверка была проведена по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. В время нее все изложенные доводы подтвердились.

Депутат Тюменской областной думы Романа Чуйко написал в следственный комитет РФ обращение, в котором пожаловался на недостойное поведение следователя из Херсонской области. После этого представителя СКР уволили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В СКР поступило обращение главы регионального исполкома ОНФ в Тюменской области, депутата областной думы Романа Чуйко о недостойном поведении сотрудника СК России. По ее результатам следователь Скадовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Херсонской области Валерий Сулейманян уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ведомства», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Служебная проверка была проведена по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. В время нее все изложенные доводы подтвердились.