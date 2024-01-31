В пермской больнице детей оставили без бесплатных лекарств

Врачи в ряде случаев не выписывали малолетним пациентам Кунгурской больницы (Пермский край) бесплатные рецепты на лекарства. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры.
«В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что врачи-педиатры Кунгурской больницы в ряде случаев не выписывали рецепты на бесплатное получение лекарств („Парацетамол“, „Виферон“, „Нурофен“ и др.) детям до 3-х и до 6-ти лет из льготных категорий. Также детей не в полном объеме обеспечивали льготным питанием в больнице», — говорится в сообщении представителей прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, главврачу медучреждения внесено представление. Представители прокуратуры отметили, что в больнице четыре должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее Минздрав Пермского края отказал в обеспечении ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством. Такое решение чиновники приняли, потому что препарат не указан в Стандарте медпомощи по данному заболеванию.
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