В пермской больнице детей оставили без бесплатных лекарств

01 февраля 2024 в 01:02 Размер текста - 17 +

Прокуратура нашла нарушения в обеспечении лекарствами детей в пермской больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врачи в ряде случаев не выписывали малолетним пациентам Кунгурской больницы (Пермский край) бесплатные рецепты на лекарства. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что врачи-педиатры Кунгурской больницы в ряде случаев не выписывали рецепты на бесплатное получение лекарств („Парацетамол“, „Виферон“, „Нурофен“ и др.) детям до 3-х и до 6-ти лет из льготных категорий. Также детей не в полном объеме обеспечивали льготным питанием в больнице», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. По данным надзорного ведомства, главврачу медучреждения внесено представление. Представители прокуратуры отметили, что в больнице четыре должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее Минздрав Пермского края отказал в обеспечении ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством. Такое решение чиновники приняли, потому что препарат не указан в Стандарте медпомощи по данному заболеванию.

Врачи в ряде случаев не выписывали малолетним пациентам Кунгурской больницы (Пермский край) бесплатные рецепты на лекарства. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что врачи-педиатры Кунгурской больницы в ряде случаев не выписывали рецепты на бесплатное получение лекарств („Парацетамол“, „Виферон“, „Нурофен“ и др.) детям до 3-х и до 6-ти лет из льготных категорий. Также детей не в полном объеме обеспечивали льготным питанием в больнице», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. По данным надзорного ведомства, главврачу медучреждения внесено представление. Представители прокуратуры отметили, что в больнице четыре должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее Минздрав Пермского края отказал в обеспечении ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством. Такое решение чиновники приняли, потому что препарат не указан в Стандарте медпомощи по данному заболеванию.