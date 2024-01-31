31 января 2024

В пермской больнице детей оставили без бесплатных лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура нашла нарушения в обеспечении лекарствами детей в пермской больнице Фото:

Врачи в ряде случаев не выписывали малолетним пациентам Кунгурской больницы (Пермский край) бесплатные рецепты на лекарства. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры.

«В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что врачи-педиатры Кунгурской больницы в ряде случаев не выписывали рецепты на бесплатное получение лекарств („Парацетамол“, „Виферон“, „Нурофен“ и др.) детям до 3-х и до 6-ти лет из льготных категорий. Также детей не в полном объеме обеспечивали льготным питанием в больнице», — говорится в сообщении представителей прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, главврачу медучреждения внесено представление. Представители прокуратуры отметили, что в больнице четыре должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее Минздрав Пермского края отказал в обеспечении ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством. Такое решение чиновники приняли, потому что препарат не указан в Стандарте медпомощи по данному заболеванию.

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Врачи в ряде случаев не выписывали малолетним пациентам Кунгурской больницы (Пермский край) бесплатные рецепты на лекарства. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что врачи-педиатры Кунгурской больницы в ряде случаев не выписывали рецепты на бесплатное получение лекарств („Парацетамол“, „Виферон“, „Нурофен“ и др.) детям до 3-х и до 6-ти лет из льготных категорий. Также детей не в полном объеме обеспечивали льготным питанием в больнице», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. По данным надзорного ведомства, главврачу медучреждения внесено представление. Представители прокуратуры отметили, что в больнице четыре должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее Минздрав Пермского края отказал в обеспечении ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством. Такое решение чиновники приняли, потому что препарат не указан в Стандарте медпомощи по данному заболеванию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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