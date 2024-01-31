Украина заявила о тройном преимуществе России в боеприпасах

01 февраля 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

Российские военные ежедневно на линии фронта используют в три раза больше оружия, заявил Умеров Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине отмечается критическая нехватка боеприпасов, так как российские военные ежедневно на линии фронта используют в три раза больше оружия. Об этом заявил глава украинского военного ведомства Рустем Умеров в письме, направленном коллегам из Европейского союза. «Украина предупредила своих союзников, что она сталкивается с „критической“ нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия каждый день размещает на линии фронта в три раза больше огневой мощи», — передает содержания письма агентство Bloomberg. По данным Умерова, ВСУ ежедневно способны выпускать не более двух тысяч снарядов по всей протяженности фронта. Он призвал страны ЕС предпринять дополнительные меры для выполнения обязательства поставки миллиона артиллерийских снарядов. Страны ЕС планируют направить Киеву обещанные снаряды лишь к марту. Об этом заявлял один из дипломатов. при этом вопрос отправки помощи Украины Евросоюзом пока не решен. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил условия, в которых оговаривается, что сумма финансовой помощи Киеву должна утверждаться каждый год единогласно. Вопрос будет решаться в начале февраля.

На Украине отмечается критическая нехватка боеприпасов, так как российские военные ежедневно на линии фронта используют в три раза больше оружия. Об этом заявил глава украинского военного ведомства Рустем Умеров в письме, направленном коллегам из Европейского союза. «Украина предупредила своих союзников, что она сталкивается с „критической“ нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия каждый день размещает на линии фронта в три раза больше огневой мощи», — передает содержания письма агентство Bloomberg. По данным Умерова, ВСУ ежедневно способны выпускать не более двух тысяч снарядов по всей протяженности фронта. Он призвал страны ЕС предпринять дополнительные меры для выполнения обязательства поставки миллиона артиллерийских снарядов. Страны ЕС планируют направить Киеву обещанные снаряды лишь к марту. Об этом заявлял один из дипломатов. при этом вопрос отправки помощи Украины Евросоюзом пока не решен. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил условия, в которых оговаривается, что сумма финансовой помощи Киеву должна утверждаться каждый год единогласно. Вопрос будет решаться в начале февраля.