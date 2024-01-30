Орбан назвал условие, при котором согласится поддержать Украину

Виктор Орбан намерен согласиться на помощь Украине, пишет ReutersФото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов согласовать финансовую поддержку Украине на ближайшем саммите в Брюсселе 1 февраля. В качестве условия, венгерский лидер обозначил, что сумма финансовой помощи Киеву должна утверждаться каждый год единогласно.
«Будапешт направил в субботу предложение Брюсселю, в котором говорится, что он открыт для использования бюджета ЕС для пакета помощи и выпуска общего долга ЕС для его финансирования, если будут добавлены другие „оговорки“», — передает Reuters, ссылаясь на слова помощника Орбана. Венгерский премьер намерен согласиться на финансирование Киева, если пакет помощи будет регулироваться всеми членами Евросоюза.
Накануне стало известно, что Евросоюз хочет уничтожить экономику Венгрии, если та не согласится отменить вето на предоставление помощи Украины. В Будапеште уточнили, что «не купятся» на провокацию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов согласовать финансовую поддержку Украине на ближайшем саммите в Брюсселе 1 февраля. В качестве условия, венгерский лидер обозначил, что сумма финансовой помощи Киеву должна утверждаться каждый год единогласно. «Будапешт направил в субботу предложение Брюсселю, в котором говорится, что он открыт для использования бюджета ЕС для пакета помощи и выпуска общего долга ЕС для его финансирования, если будут добавлены другие „оговорки“», — передает Reuters, ссылаясь на слова помощника Орбана. Венгерский премьер намерен согласиться на финансирование Киева, если пакет помощи будет регулироваться всеми членами Евросоюза. Накануне стало известно, что Евросоюз хочет уничтожить экономику Венгрии, если та не согласится отменить вето на предоставление помощи Украины. В Будапеште уточнили, что «не купятся» на провокацию.