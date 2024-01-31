ЕС не согласовал выделение помощи Киеву в полном размере

31 января 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

ЕС сможет предоставить Киеву к марту лишь половину из обещанных снарядов Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Евросоюза смогут предоставить Украину к марту лишь половину из обещанных снарядов. Об этом сообщил один из дипломатов. «Блок планирует предоставить Украине только около 600 000 патронов, а не один миллион патронов, которые он обещал к 1 марта», — сообщили дипломаты Bloomberg. Отмечается, что для того, чтобы приблизиться к этой цели, чиновники могут в конечном итоге согласиться на конкретные обязательства, такие как больше снарядов и финансирование, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Ранее появилась информация о том, что Европа хочет уничтожить экономику Венгрии ради Украины. Согласно сообщению газеты Financial Times, Евросоюз хочет подорвать экономику Венгрии в случае отказа страны согласовать выделение военной помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. В ответ на это венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия не изменит своего мнения относительно вопроса финансирования Украины и не станет поддаваться на провокации и шантаж Брюсселя.

Страны Евросоюза смогут предоставить Украину к марту лишь половину из обещанных снарядов. Об этом сообщил один из дипломатов. «Блок планирует предоставить Украине только около 600 000 патронов, а не один миллион патронов, которые он обещал к 1 марта», — сообщили дипломаты Bloomberg. Отмечается, что для того, чтобы приблизиться к этой цели, чиновники могут в конечном итоге согласиться на конкретные обязательства, такие как больше снарядов и финансирование, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Ранее появилась информация о том, что Европа хочет уничтожить экономику Венгрии ради Украины. Согласно сообщению газеты Financial Times, Евросоюз хочет подорвать экономику Венгрии в случае отказа страны согласовать выделение военной помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. В ответ на это венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия не изменит своего мнения относительно вопроса финансирования Украины и не станет поддаваться на провокации и шантаж Брюсселя.