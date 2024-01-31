ЕС не согласовал выделение помощи Киеву в полном размере

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Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент,  stock
ЕС сможет предоставить Киеву к марту лишь половину из обещанных снарядов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны Евросоюза смогут предоставить Украину к марту лишь половину из обещанных снарядов. Об этом сообщил один из дипломатов.

«Блок планирует предоставить Украине только около 600 000 патронов, а не один миллион патронов, которые он обещал к 1 марта», — сообщили дипломаты Bloomberg. Отмечается, что для того, чтобы приблизиться к этой цели, чиновники могут в конечном итоге согласиться на конкретные обязательства, такие как больше снарядов и финансирование, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Ранее появилась информация о том, что Европа хочет уничтожить экономику Венгрии ради Украины. Согласно сообщению газеты Financial Times, Евросоюз хочет подорвать экономику Венгрии в случае отказа страны согласовать выделение военной помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. В ответ на это венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия не изменит своего мнения относительно вопроса финансирования Украины и не станет поддаваться на провокации и шантаж Брюсселя.

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Страны Евросоюза смогут предоставить Украину к марту лишь половину из обещанных снарядов. Об этом сообщил один из дипломатов. «Блок планирует предоставить Украине только около 600 000 патронов, а не один миллион патронов, которые он обещал к 1 марта», — сообщили дипломаты Bloomberg. Отмечается, что для того, чтобы приблизиться к этой цели, чиновники могут в конечном итоге согласиться на конкретные обязательства, такие как больше снарядов и финансирование, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Ранее появилась информация о том, что Европа хочет уничтожить экономику Венгрии ради Украины. Согласно сообщению газеты Financial Times, Евросоюз хочет подорвать экономику Венгрии в случае отказа страны согласовать выделение военной помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. В ответ на это венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия не изменит своего мнения относительно вопроса финансирования Украины и не станет поддаваться на провокации и шантаж Брюсселя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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