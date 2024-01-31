Первые в России пельменные вендинговые автоматы появились в Тюмени

01 февраля 2024 в 03:11 Размер текста - 17 +

Автомат с пельменями был открыт в гипермаркетах «Лента» на улицах Мельникайте и Народной Фото: Сергей Русанов © URA.RU В гипермаркетах Тюмени появились первые в РФ вендинговые автоматы, которые готовят и продают горячие пельмени и вареники. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Пель-Мени» Семен Фролов. «Оборудование [вендинговые автоматы с пельменями] российское — его собирают в Казани. Первые автоматы уехали именно в Тюмень. Две таких машины расположены в гипермаркетах „Лента“ на улицах Мельникайте и Народной», — рассказал Фролов корреспонденту «Тюменской линии». В автомате хранятся готовые замороженные блюда. Они после оплаты при помощи уникального четырехосевого портального манипулятора перемещаются в блок разогрева. Затем уже готовые попадают в окно выдачи. Покупатель может взять вилку и соус. По словам Фролова, эта технология позволяет получать готовое блюдо всего за две с половиной минуты. Он также отметил, что в ресторанах быстрого питания среднее время выдачи заказа составляет три минуты. Ранее в Тюмени приобрел популярность корейский стритфуд-ресторан Chicko. По словам основателя сети Сергея Лебедева, во время открытия в городе заведения был установлен рекорд по выручке за один день. При этом за два дня тюменский ресторан заработал больше миллиона рублей.

В гипермаркетах Тюмени появились первые в РФ вендинговые автоматы, которые готовят и продают горячие пельмени и вареники. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Пель-Мени» Семен Фролов. «Оборудование [вендинговые автоматы с пельменями] российское — его собирают в Казани. Первые автоматы уехали именно в Тюмень. Две таких машины расположены в гипермаркетах „Лента“ на улицах Мельникайте и Народной», — рассказал Фролов корреспонденту «Тюменской линии». В автомате хранятся готовые замороженные блюда. Они после оплаты при помощи уникального четырехосевого портального манипулятора перемещаются в блок разогрева. Затем уже готовые попадают в окно выдачи. Покупатель может взять вилку и соус. По словам Фролова, эта технология позволяет получать готовое блюдо всего за две с половиной минуты. Он также отметил, что в ресторанах быстрого питания среднее время выдачи заказа составляет три минуты. Ранее в Тюмени приобрел популярность корейский стритфуд-ресторан Chicko. По словам основателя сети Сергея Лебедева, во время открытия в городе заведения был установлен рекорд по выручке за один день. При этом за два дня тюменский ресторан заработал больше миллиона рублей.