31 января 2024

Первые в России пельменные вендинговые автоматы появились в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, Пермь, тц лента
Автомат с пельменями был открыт в гипермаркетах «Лента» на улицах Мельникайте и Народной Фото:

В гипермаркетах Тюмени появились первые в РФ вендинговые автоматы, которые готовят и продают горячие пельмени и вареники. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Пель-Мени» Семен Фролов.

«Оборудование [вендинговые автоматы с пельменями] российское — его собирают в Казани. Первые автоматы уехали именно в Тюмень. Две таких машины расположены в гипермаркетах „Лента“ на улицах Мельникайте и Народной», — рассказал Фролов корреспонденту «Тюменской линии».

В автомате хранятся готовые замороженные блюда. Они после оплаты при помощи уникального четырехосевого портального манипулятора перемещаются в блок разогрева. Затем уже готовые попадают в окно выдачи. Покупатель может взять вилку и соус.

По словам Фролова, эта технология позволяет получать готовое блюдо всего за две с половиной минуты. Он также отметил, что в ресторанах быстрого питания среднее время выдачи заказа составляет три минуты.

Ранее в Тюмени приобрел популярность корейский стритфуд-ресторан Chicko. По словам основателя сети Сергея Лебедева, во время открытия в городе заведения был установлен рекорд по выручке за один день. При этом за два дня тюменский ресторан заработал больше миллиона рублей.

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В гипермаркетах Тюмени появились первые в РФ вендинговые автоматы, которые готовят и продают горячие пельмени и вареники. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Пель-Мени» Семен Фролов. «Оборудование [вендинговые автоматы с пельменями] российское — его собирают в Казани. Первые автоматы уехали именно в Тюмень. Две таких машины расположены в гипермаркетах „Лента“ на улицах Мельникайте и Народной», — рассказал Фролов корреспонденту «Тюменской линии». В автомате хранятся готовые замороженные блюда. Они после оплаты при помощи уникального четырехосевого портального манипулятора перемещаются в блок разогрева. Затем уже готовые попадают в окно выдачи. Покупатель может взять вилку и соус. По словам Фролова, эта технология позволяет получать готовое блюдо всего за две с половиной минуты. Он также отметил, что в ресторанах быстрого питания среднее время выдачи заказа составляет три минуты. Ранее в Тюмени приобрел популярность корейский стритфуд-ресторан Chicko. По словам основателя сети Сергея Лебедева, во время открытия в городе заведения был установлен рекорд по выручке за один день. При этом за два дня тюменский ресторан заработал больше миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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